https://ria.ru/20220808/uchastniki-1808006196.html
Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир"
Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир" - РИА Новости, 08.08.2022
Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать поддержку по расширению количества участников ежегодного фестиваля "Сыр.Пир.Мир". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:35
2022-08-08T12:35
2022-08-08T14:34
новости подмосковья
истра
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать поддержку по расширению количества участников ежегодного фестиваля "Сыр.Пир.Мир".Фестиваль "Сыр.Пир.Мир" прошел в городском округе Истра с 5 по 7 августа. В мероприятии приняло участие более 350 фермеров.
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истра
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев