Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир" - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220808/uchastniki-1808006196.html
Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир"
Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир" - РИА Новости, 08.08.2022
Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать поддержку по расширению количества участников ежегодного фестиваля "Сыр.Пир.Мир". РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:35
2022-08-08T14:34
новости подмосковья
истра
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808052936_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1c3e96f288be6411703778c1c0bd6ed4.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать поддержку по расширению количества участников ежегодного фестиваля "Сыр.Пир.Мир".Фестиваль "Сыр.Пир.Мир" прошел в городском округе Истра с 5 по 7 августа. В мероприятии приняло участие более 350 фермеров.
https://ria.ru/20220805/festival-1807534482.html
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808052936_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5588574af6ac07a5966356b3c79e8e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
истра, московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:35 08.08.2022 (обновлено: 14:34 08.08.2022)
 

Воробьев поручил расширить географию участников фестиваля "Сыр.Пир.Мир"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители на всероссийском гастрономическом фестивале "Сыр! Пир! Мир!" на территории сыроварни "Русский Пармезан" в Истринском районе Московской области
Посетители на всероссийском гастрономическом фестивале Сыр! Пир! Мир! на территории сыроварни Русский Пармезан в Истринском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать поддержку по расширению количества участников ежегодного фестиваля "Сыр.Пир.Мир".
Фестиваль "Сыр.Пир.Мир" прошел в городском округе Истра с 5 по 7 августа. В мероприятии приняло участие более 350 фермеров.
"Приятно, что с каждым годом приезжает все больше и больше человек. Главное – это большой запрос на участие. Нам нужно на будущее максимально подойти к организации, чтобы все регионы страны могли участвовать в этом важном мероприятии", - сказал Воробьев.
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль Сыр. Пир. Мир - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:14Новости Подмосковья
Воробьев: более 150 тысяч человек посетит фестиваль "Сыр. Пир. Мир"
 
Новости ПодмосковьяИстраМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала