https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807499586.html

В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде

В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде - РИА Новости, 08.08.2022

В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде

В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T02:08

2022-08-08T02:08

2022-08-08T02:08

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анталья (провинция)

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алкоголь

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает Turizm Days.Перед этим они посещали рестораны и кафе, в меню которых есть алкоголь, и разъясняли цель мероприятия. Она не в том, чтобы кого-то наказать, рассказывают специалисты, главное — обеспечить спокойствие и безопасность граждан.Полицейские предупреждали посетителей заведений, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.Туристам раздавали брошюры на немецком, английском и русском языках, объясняющие опасность пьяного вождения. Отдыхающие благодарили полицейских за заботу, и даже аплодировали им, пишет издание.

https://ria.ru/20220805/turtsiya-1806867156.html

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анталья (провинция)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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