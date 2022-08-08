Рейтинг@Mail.ru
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807499586.html
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде - РИА Новости, 08.08.2022
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде
В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T02:08
2022-08-08T02:08
туризм
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
полиция
туристы
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155190/45/1551904529_0:140:3068:1866_1920x0_80_0_0_501c2407ee7dd74283fc976609be9543.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает Turizm Days.Перед этим они посещали рестораны и кафе, в меню которых есть алкоголь, и разъясняли цель мероприятия. Она не в том, чтобы кого-то наказать, рассказывают специалисты, главное — обеспечить спокойствие и безопасность граждан.Полицейские предупреждали посетителей заведений, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.Туристам раздавали брошюры на немецком, английском и русском языках, объясняющие опасность пьяного вождения. Отдыхающие благодарили полицейских за заботу, и даже аплодировали им, пишет издание.
https://ria.ru/20220805/turtsiya-1806867156.html
турция
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155190/45/1551904529_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_b24e59b1bc0d105b7379bcde02c74ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), полиция, туристы, алкоголь
02:08 08.08.2022
 
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде

В Анталье сотрудники полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая пьяных водителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаб на улице в Анталье
Паб на улице в Анталье - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает Turizm Days.
Перед этим они посещали рестораны и кафе, в меню которых есть алкоголь, и разъясняли цель мероприятия. Она не в том, чтобы кого-то наказать, рассказывают специалисты, главное — обеспечить спокойствие и безопасность граждан.
Полицейские предупреждали посетителей заведений, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.
Туристам раздавали брошюры на немецком, английском и русском языках, объясняющие опасность пьяного вождения. Отдыхающие благодарили полицейских за заботу, и даже аплодировали им, пишет издание.
Ресторан с видом на море в старом городе Сиде - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00Туризм
Красивый, как гранат. Что посмотреть в турецком Сиде и окрестностях
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)ПолициятуристыАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала