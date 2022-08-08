https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807499586.html
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде - РИА Новости, 08.08.2022
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде
В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает Turizm Days. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T02:08
2022-08-08T02:08
2022-08-08T02:08
туризм
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
полиция
туристы
алкоголь
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает Turizm Days.Перед этим они посещали рестораны и кафе, в меню которых есть алкоголь, и разъясняли цель мероприятия. Она не в том, чтобы кого-то наказать, рассказывают специалисты, главное — обеспечить спокойствие и безопасность граждан.Полицейские предупреждали посетителей заведений, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.Туристам раздавали брошюры на немецком, английском и русском языках, объясняющие опасность пьяного вождения. Отдыхающие благодарили полицейских за заботу, и даже аплодировали им, пишет издание.
https://ria.ru/20220805/turtsiya-1806867156.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), полиция, туристы, алкоголь
В Турции полиция разъясняет туристам опасность вождения в нетрезвом виде
В Анталье сотрудники полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая пьяных водителей
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
В Анталье сотрудники дорожной полиции проводят рейды на магистралях, отлавливая нетрезвых водителей, сообщает
Turizm Days.
Перед этим они посещали рестораны и кафе, в меню которых есть алкоголь, и разъясняли цель мероприятия. Она не в том, чтобы кого-то наказать, рассказывают специалисты, главное — обеспечить спокойствие и безопасность граждан.
Полицейские предупреждали посетителей заведений, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.
Туристам раздавали брошюры на немецком, английском и русском языках, объясняющие опасность пьяного вождения. Отдыхающие благодарили полицейских за заботу, и даже аплодировали им, пишет издание.