22:56 08.08.2022 (обновлено: 23:09 08.08.2022)
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения
CNN убрал из интервью Уотерса из Pink Floyd слова о поддержке Зеленским Минских соглашений
© AP Photo / David GoldmanЗдания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman
Здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения.
"Почему они (США. — Прим. ред.) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений..., когда его избрали 73 процента населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России", — заявил Уотерс в полной версии интервью, видеозапись которого ведущий CNN выложил на канале в YouTube.
Сейчас в версии разговора, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.
В интервью CNN один из основателей Pink Floyd среди прочего назвал Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой, а также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.