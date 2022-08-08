Рейтинг@Mail.ru
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/tsenzura-1808186495.html
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения - РИА Новости, 08.08.2022
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения
Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:56
2022-08-08T23:09
в мире
джо байден
сша
украина
донецкая народная республика
pink floyd
уотерс роджер
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149721/52/1497215215_0:2408:3384:4312_1920x0_80_0_0_f59cdd252860ac66d282013e80b73431.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения.Сейчас в версии разговора, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.В интервью CNN один из основателей Pink Floyd среди прочего назвал Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой, а также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.
https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html
сша
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149721/52/1497215215_0:2091:3384:4629_1920x0_80_0_0_04dc035779b181f21b0bd6b8fe6f1aae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, украина, донецкая народная республика, pink floyd, уотерс роджер, нато
22:56 08.08.2022 (обновлено: 23:09 08.08.2022)
 
CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения

CNN убрал из интервью Уотерса из Pink Floyd слова о поддержке Зеленским Минских соглашений

© AP Photo / David GoldmanЗдания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
Здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / David Goldman
Здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения.
"Почему они (США. — Прим. ред.) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию Минских соглашений..., когда его избрали 73 процента населения Украины? После этого кто-то нашептал ему на ухо или он полностью поменял мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении Минских соглашений, и примирении с соседями из России", — заявил Уотерс в полной версии интервью, видеозапись которого ведущий CNN выложил на канале в YouTube.
Сейчас в версии разговора, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.
В интервью CNN один из основателей Pink Floyd среди прочего назвал Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой, а также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 16:25
"Путин же предупреждал". Американцы поддержали слова Уотерса об Украине
 
В миреДжо БайденСШАУкраинаДонецкая Народная РеспубликаPink FloydУотерс РоджерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала