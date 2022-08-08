https://ria.ru/20220808/tsenzura-1808186495.html

CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения

CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения - РИА Новости, 08.08.2022

CNN убрал из интервью с основателем Pink Floyd часть про Минские соглашения

Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:56

2022-08-08T22:56

2022-08-08T23:09

в мире

джо байден

сша

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донецкая народная республика

pink floyd

уотерс роджер

нато

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский первоначально поддерживал Минские соглашения.Сейчас в версии разговора, опубликованной на сайте телеканала, осталась только часть фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.В интервью CNN один из основателей Pink Floyd среди прочего назвал Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать Киев к диалогу с Москвой, а также отметил, что спецоперация на Украине стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам.

https://ria.ru/20220807/uoters-1807865410.html

сша

украина

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в мире, джо байден, сша, украина, донецкая народная республика, pink floyd, уотерс роджер, нато