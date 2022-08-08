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Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков - РИА Новости, 08.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220808/trudoustroystvo-1808112124.html
Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков
Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков - РИА Новости, 08.08.2022
Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков
В Тверской области увеличено финансирование программы трудоустройства подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:17
2022-08-08T17:17
тверская область
игорь руденя
подростки
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ТВЕРЬ, 8 авг - РИА Новости. В Тверской области увеличено финансирование программы трудоустройства подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства.По инициативе губернатора области Игоря Рудени на бюджетной комиссии региона принято решение о дополнительном субсидировании работодателей, что позволит в 2022 году получить трудовые навыки на предприятиях внебюджетной сферы еще 772 подросткам.С начала 2022 года первый трудовой опыт уже получили порядка 6 тысяч подростков Тверской области.В этом году в трудоустройстве подростков задействовано почти 700 предприятий и организаций региона. При этом увеличилось количество работодателей-участников программы из внебюджетной сферы. Этого удалось достичь благодаря новым региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.В этом году по поручению Рудени в Тверcкой области впервые организован лагерь труда и отдыха для школьников. В рамках проекта учащиеся помогают ухаживать за животными, трудятся на сенокосе. Занятость подростков на ферме составляет три часа в день.Новый формат занятости школьников в летний период планируется продолжить в следующем году и развивать совместно с другими предприятиями области.
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игорь руденя, подростки
17:17 08.08.2022
 

Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков
Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 авг - РИА Новости. В Тверской области увеличено финансирование программы трудоустройства подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По инициативе губернатора области Игоря Рудени на бюджетной комиссии региона принято решение о дополнительном субсидировании работодателей, что позволит в 2022 году получить трудовые навыки на предприятиях внебюджетной сферы еще 772 подросткам.
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С начала 2022 года первый трудовой опыт уже получили порядка 6 тысяч подростков Тверской области.
В этом году в трудоустройстве подростков задействовано почти 700 предприятий и организаций региона. При этом увеличилось количество работодателей-участников программы из внебюджетной сферы. Этого удалось достичь благодаря новым региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.
В этом году по поручению Рудени в Тверcкой области впервые организован лагерь труда и отдыха для школьников. В рамках проекта учащиеся помогают ухаживать за животными, трудятся на сенокосе. Занятость подростков на ферме составляет три часа в день.
Новый формат занятости школьников в летний период планируется продолжить в следующем году и развивать совместно с другими предприятиями области.
 
Тверская областьИгорь РуденяПодростки
 
 
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