https://ria.ru/20220808/trudoustroystvo-1808112124.html

Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков

Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков - РИА Новости, 08.08.2022

Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков

В Тверской области увеличено финансирование программы трудоустройства подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:17

2022-08-08T17:17

2022-08-08T17:17

тверская область

игорь руденя

подростки

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ТВЕРЬ, 8 авг - РИА Новости. В Тверской области увеличено финансирование программы трудоустройства подростков, сообщает пресс-служба регионального правительства.По инициативе губернатора области Игоря Рудени на бюджетной комиссии региона принято решение о дополнительном субсидировании работодателей, что позволит в 2022 году получить трудовые навыки на предприятиях внебюджетной сферы еще 772 подросткам.С начала 2022 года первый трудовой опыт уже получили порядка 6 тысяч подростков Тверской области.В этом году в трудоустройстве подростков задействовано почти 700 предприятий и организаций региона. При этом увеличилось количество работодателей-участников программы из внебюджетной сферы. Этого удалось достичь благодаря новым региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.В этом году по поручению Рудени в Тверcкой области впервые организован лагерь труда и отдыха для школьников. В рамках проекта учащиеся помогают ухаживать за животными, трудятся на сенокосе. Занятость подростков на ферме составляет три часа в день.Новый формат занятости школьников в летний период планируется продолжить в следующем году и развивать совместно с другими предприятиями области.

https://ria.ru/20220729/vuzy-1805778158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, подростки