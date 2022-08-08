https://ria.ru/20220808/tramp-1808081841.html

В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист

В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист - РИА Новости, 08.08.2022

В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист

Сотрудники Белого дома при бывшем президенте США Дональде Трампе находили в уборных следы уничтоженных документов, пишет в своей новой книге о политике... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:46

2022-08-08T15:46

2022-08-08T16:07

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники Белого дома при бывшем президенте США Дональде Трампе находили в уборных следы уничтоженных документов, пишет в своей новой книге о политике обозреватель New York Times Мэгги Хаберман.Персонал был убежден, что засоры якобы дело рук самого Трампа, указывает издание, и публикует две фотографии с кусками бумаги в унитазе. Источники утверждают, что на одном из фото уборная в Белом доме, на другом - кадр из зарубежной поездки, пишет издание. Якобы репортеры узнали и почерк бывшего президента, указав, что записи сделаны чернилами из его любимой ручки, говорится в сообщении. "Уничтожение записей, которые необходимо было хранить, потенциально незаконно", - говорится в сообщении.В окружении Трампа заявили порталу, что попытка рекламировать книгу с помощью туалетных фото похожа на отчаяние, а люди продолжают фабриковать истории про него ради анти-Трамповой повестки.

https://ria.ru/20220805/bayden-1807446780.html

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в мире, сша, дональд трамп