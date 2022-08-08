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В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист
В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист - РИА Новости, 08.08.2022
В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист
Сотрудники Белого дома при бывшем президенте США Дональде Трампе находили в уборных следы уничтоженных документов, пишет в своей новой книге о политике... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:46
2022-08-08T15:46
2022-08-08T16:07
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники Белого дома при бывшем президенте США Дональде Трампе находили в уборных следы уничтоженных документов, пишет в своей новой книге о политике обозреватель New York Times Мэгги Хаберман.Персонал был убежден, что засоры якобы дело рук самого Трампа, указывает издание, и публикует две фотографии с кусками бумаги в унитазе. Источники утверждают, что на одном из фото уборная в Белом доме, на другом - кадр из зарубежной поездки, пишет издание. Якобы репортеры узнали и почерк бывшего президента, указав, что записи сделаны чернилами из его любимой ручки, говорится в сообщении. "Уничтожение записей, которые необходимо было хранить, потенциально незаконно", - говорится в сообщении.В окружении Трампа заявили порталу, что попытка рекламировать книгу с помощью туалетных фото похожа на отчаяние, а люди продолжают фабриковать истории про него ради анти-Трамповой повестки.
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в мире, сша, дональд трамп
15:46 08.08.2022 (обновлено: 16:07 08.08.2022)
В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист
Обозреватель NYT Хаберман: в Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости.
Сотрудники Белого дома при бывшем президенте США Дональде Трампе находили в уборных следы уничтоженных документов, пишет
в своей новой книге о политике обозреватель New York Times Мэгги Хаберман.
"В новой книге о Трампе будет сообщено, что сотрудники Белого дома периодически обнаруживали комки бумаги, забившие туалет", - сообщает портал Axios.
Персонал был убежден, что засоры якобы дело рук самого Трампа, указывает издание, и публикует две фотографии с кусками бумаги в унитазе. Источники утверждают, что на одном из фото уборная в Белом доме, на другом - кадр из зарубежной поездки, пишет издание. Якобы репортеры узнали и почерк бывшего президента, указав, что записи сделаны чернилами из его любимой ручки, говорится в сообщении. "Уничтожение записей, которые необходимо было хранить, потенциально незаконно", - говорится в сообщении.
В окружении Трампа заявили порталу, что попытка рекламировать книгу с помощью туалетных фото похожа на отчаяние, а люди продолжают фабриковать истории про него ради анти-Трамповой повестки.