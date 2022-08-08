https://ria.ru/20220808/tekhnopark-1807955845.html
В елецкой гимназии откроется новый технопарк
В елецкой гимназии откроется новый технопарк - РИА Новости, 08.08.2022
В елецкой гимназии откроется новый технопарк
Новый технопарк "Кванториум" откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:43
2022-08-08T10:43
2022-08-08T10:43
липецкая область
игорь артамонов
елец
образование - общество
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ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Новый технопарк "Кванториум" откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, ремонтные работы в гимназии уже завершаются, учителя проходят курсы повышения квалификации, поставлено новое оборудование. В технопарке откроются новые лаборатории: физическая, биологическая, химическая и технологическая, а в рамках дополнительного образования будет создана программа технической направленности "Робототехника: через обновление к новым достижениям".Артамонов отметил, что в Липецкой области это второй школьный "Кванториум". Ещё один детский технопарк работает на базе школы №18 в Липецке. В нём есть современные цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, экологии, наборы по электронике и другое оборудование."Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220803/dopobrazovanie-1807018712.html
елец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елец, образование - общество
ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Новый технопарк "Кванториум" откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, ремонтные работы в гимназии уже завершаются, учителя проходят курсы повышения квалификации, поставлено новое оборудование. В технопарке откроются новые лаборатории: физическая, биологическая, химическая и технологическая, а в рамках дополнительного образования будет создана программа технической направленности "Робототехника: через обновление к новым достижениям".
Артамонов отметил, что в Липецкой области
это второй школьный "Кванториум
". Ещё один детский технопарк работает на базе школы №18 в Липецке
. В нём есть современные цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, экологии, наборы по электронике и другое оборудование.
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", – сказал Артамонов.