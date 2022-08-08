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В елецкой гимназии откроется новый технопарк - РИА Новости, 08.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220808/tekhnopark-1807955845.html
В елецкой гимназии откроется новый технопарк
В елецкой гимназии откроется новый технопарк - РИА Новости, 08.08.2022
В елецкой гимназии откроется новый технопарк
Новый технопарк "Кванториум" откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:43
2022-08-08T10:43
липецкая область
игорь артамонов
елец
образование - общество
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ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Новый технопарк "Кванториум" откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, ремонтные работы в гимназии уже завершаются, учителя проходят курсы повышения квалификации, поставлено новое оборудование. В технопарке откроются новые лаборатории: физическая, биологическая, химическая и технологическая, а в рамках дополнительного образования будет создана программа технической направленности "Робототехника: через обновление к новым достижениям".Артамонов отметил, что в Липецкой области это второй школьный "Кванториум". Ещё один детский технопарк работает на базе школы №18 в Липецке. В нём есть современные цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, экологии, наборы по электронике и другое оборудование."Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, елец, образование - общество
10:43 08.08.2022
 

В елецкой гимназии откроется новый технопарк

© Фото : официальный сайт правительства Липецкой областиНовый технопарк "Кванториум" откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году
Новый технопарк Кванториум откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : официальный сайт правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Новый технопарк "Кванториум" откроется в гимназии №11 города Ельца в новом учебном году, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, ремонтные работы в гимназии уже завершаются, учителя проходят курсы повышения квалификации, поставлено новое оборудование. В технопарке откроются новые лаборатории: физическая, биологическая, химическая и технологическая, а в рамках дополнительного образования будет создана программа технической направленности "Робототехника: через обновление к новым достижениям".
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Артамонов отметил, что в Липецкой области это второй школьный "Кванториум". Ещё один детский технопарк работает на базе школы №18 в Липецке. В нём есть современные цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, экологии, наборы по электронике и другое оборудование.
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецОбразование - Общество
 
 
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