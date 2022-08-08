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Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 08.08.2022
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Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону
Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 08.08.2022
Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону
Городские службы Москвы ведут подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:13
2022-08-08T17:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ведут подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц&nbsp; уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. В настоящее время проходит их комплексная диагностика, при необходимости выполняем работы по ремонту и модернизации. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что перед началом сезона расконсервируют технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.
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городское хозяйство москвы, москва, жкх, петр бирюков
17:13 08.08.2022
 

Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону

© РИА Новости / Максим БлиновВид с крыши дома-книжки на Новом Арбате
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ведут подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц  уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. В настоящее время проходит их комплексная диагностика, при необходимости выполняем работы по ремонту и модернизации. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
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Завершен ремонт асфальта на Бульварном кольце Москвы, сообщил Бирюков
В комплексе городского хозяйства рассказали, что перед началом сезона расконсервируют технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваЖКХПетр Бирюков
 
 
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