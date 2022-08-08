https://ria.ru/20220808/tekhnika-1808111425.html

Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону

Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 08.08.2022

Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону

Городские службы Москвы ведут подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:13

2022-08-08T17:13

2022-08-08T17:13

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петр бирюков

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ведут подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. В настоящее время проходит их комплексная диагностика, при необходимости выполняем работы по ремонту и модернизации. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что перед началом сезона расконсервируют технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.

https://ria.ru/20220806/moskva-1807705379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, жкх, петр бирюков