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Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону
Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 08.08.2022
Бирюков: горслужбы Москвы ведут подготовку техники к осенне-зимнему сезону
Городские службы Москвы ведут подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:13
2022-08-08T17:13
2022-08-08T17:13
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Городские службы Москвы ведут подготовку коммунальной техники к осенне-зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. В настоящее время проходит их комплексная диагностика, при необходимости выполняем работы по ремонту и модернизации. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что перед началом сезона расконсервируют технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.
https://ria.ru/20220806/moskva-1807705379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, жкх, петр бирюков