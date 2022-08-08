Китай направил 21 самолет в опознавательную зону ПВО Тайваня
Минобороны Тайваня заявило о 21 зашедшем в опознавательную зону ПВО китайском самолете
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 21 военный самолет и 13 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.
Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter, Китай направил в опознавательную зону ПВО острова шесть истребителей J-11, четыре J-16, восемь Су-30, два истребителя-бомбардировщика Xian JH-7, а также один противолодочный вертолет KA-28 ASW. По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы. Всего, как отмечает ведомство, в понедельник Тайвань зафиксировал активность 39 военных самолетов Китая неподалеку от острова.
Народно-освободительная армия Китая в понедельник продолжила учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций, сообщили ранее в понедельник в восточной зоне боевого командования НОАК.
НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены и в понедельник.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.