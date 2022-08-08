https://ria.ru/20220808/tayvan-1808092458.html

Китай направил 21 самолет в опознавательную зону ПВО Тайваня

Китай направил 21 самолет в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022

Китай направил 21 самолет в опознавательную зону ПВО Тайваня

Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 21 военный самолет и 13 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:14

2022-08-08T16:14

2022-08-08T16:14

в мире

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нэнси пелоси

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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в понедельник направила к Тайваню 21 военный самолет и 13 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter, Китай направил в опознавательную зону ПВО острова шесть истребителей J-11, четыре J-16, восемь Су-30, два истребителя-бомбардировщика Xian JH-7, а также один противолодочный вертолет KA-28 ASW. По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы. Всего, как отмечает ведомство, в понедельник Тайвань зафиксировал активность 39 военных самолетов Китая неподалеку от острова.Народно-освободительная армия Китая в понедельник продолжила учения вокруг Тайваня, приоритетное внимание уделено отработке совместных противолодочных и морских десантных операций, сообщили ранее в понедельник в восточной зоне боевого командования НОАК.НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены и в понедельник.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220808/krizis-1807921355.html

китай

тайвань

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, народно-освободительная армия китая, китай, тайвань, визит пелоси на тайвань, сша, нэнси пелоси