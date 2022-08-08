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Ульянов рассказал о ходе переговоров по СВПД - РИА Новости, 08.08.2022
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Ульянов рассказал о ходе переговоров по СВПД
Ульянов рассказал о ходе переговоров по СВПД - РИА Новости, 08.08.2022
Ульянов рассказал о ходе переговоров по СВПД
Участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся в шаге от финальной договорённости, но полностью гарантировать успех и назвать точные... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:37
2022-08-08T16:37
в мире
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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся в шаге от финальной договорённости, но полностью гарантировать успех и назвать точные даты нельзя, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.В прошлый четверг в Вене возобновился переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки с Ираном, когда главы всех делегаций прибыли в австрийскую столицу."Есть основания для оптимизма. Завершение сделки, как представляется, это вопрос не недель, а дней. Мы действительно в шаге от договорённости, но с учётом трудностей, которые постоянно возникают в ходе переговоров, гарантировать полностью успех нельзя и точные даты назвать невозможно", - сказал Ульянов.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, иран, вена, сша, нед прайс, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
16:37 08.08.2022
 
Ульянов рассказал о ходе переговоров по СВПД

Постпред России Ульянов: участники переговоров по СВПД в шаге от финальных договоренностей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 8 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном находятся в шаге от финальной договорённости, но полностью гарантировать успех и назвать точные даты нельзя, рассказал РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В прошлый четверг в Вене возобновился переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки с Ираном, когда главы всех делегаций прибыли в австрийскую столицу.
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"Есть основания для оптимизма. Завершение сделки, как представляется, это вопрос не недель, а дней. Мы действительно в шаге от договорённости, но с учётом трудностей, которые постоянно возникают в ходе переговоров, гарантировать полностью успех нельзя и точные даты назвать невозможно", - сказал Ульянов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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В миреЦены на нефтьДональд ТрампИранВенаСШАНед ПрайсМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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