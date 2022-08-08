https://ria.ru/20220808/stipendii-1807924349.html

Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии

Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии - РИА Новости, 08.08.2022

Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии

Студентам 29 техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:13

2022-08-08T07:13

2022-08-08T07:13

хабаровский край

общество

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михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Студентам 29 техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Как рассказали РИА Новости в минобрнауки края, государственная академическая стипендия назначается студентам, которые учатся на "хорошо" и "отлично" по очной форме обучения за счет бюджета. Выплата производится ежемесячно. В учреждениях среднего профобразования предусмотрены именные повышенные стипендии за хорошую успеваемость и активную общественную деятельность. "Это в целях поощрения", — уточнили в ведомстве.С этого года главой региона заложена новая традиция чествования студентов-старшекурсников колледжей и техникумов. Отличников в учебе, победителей и призеров краевых конкурсов ждет особый приз – прогулка по Амуру и общение с губернатором на борту яхты "Барон Корф".Прием документов для поступления на очную форму обучения в учреждения среднего профессионального образования продлится до 15 августа. В крае абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей.

https://ria.ru/20220720/shkoly-1803607784.html

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общество, россия, михаил дегтярев