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Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии - РИА Новости, 08.08.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220808/stipendii-1807924349.html
Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии
Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии - РИА Новости, 08.08.2022
Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии
Студентам 29 техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:13
2022-08-08T07:13
хабаровский край
общество
россия
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Студентам 29 техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Как рассказали РИА Новости в минобрнауки края, государственная академическая стипендия назначается студентам, которые учатся на "хорошо" и "отлично" по очной форме обучения за счет бюджета. Выплата производится ежемесячно. В учреждениях среднего профобразования предусмотрены именные повышенные стипендии за хорошую успеваемость и активную общественную деятельность. "Это в целях поощрения", — уточнили в ведомстве.С этого года главой региона заложена новая традиция чествования студентов-старшекурсников колледжей и техникумов. Отличников в учебе, победителей и призеров краевых конкурсов ждет особый приз – прогулка по Амуру и общение с губернатором на борту яхты "Барон Корф".Прием документов для поступления на очную форму обучения в учреждения среднего профессионального образования продлится до 15 августа. В крае абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей.
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общество, россия, михаил дегтярев
07:13 08.08.2022
 
Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии

Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии

© Depositphotos / Andrey ArkushaБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Depositphotos / Andrey Arkusha
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ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Студентам 29 техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября мы увеличиваем стипендии. Мной подписано соответствующее постановление. После индексации на 8,4% стипендиальный фонд составит более 174 миллионов рублей", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как рассказали РИА Новости в минобрнауки края, государственная академическая стипендия назначается студентам, которые учатся на "хорошо" и "отлично" по очной форме обучения за счет бюджета. Выплата производится ежемесячно. В учреждениях среднего профобразования предусмотрены именные повышенные стипендии за хорошую успеваемость и активную общественную деятельность. "Это в целях поощрения", — уточнили в ведомстве.
С этого года главой региона заложена новая традиция чествования студентов-старшекурсников колледжей и техникумов. Отличников в учебе, победителей и призеров краевых конкурсов ждет особый приз – прогулка по Амуру и общение с губернатором на борту яхты "Барон Корф".
Прием документов для поступления на очную форму обучения в учреждения среднего профессионального образования продлится до 15 августа. В крае абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей.
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