Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края увеличат стипендии
Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии
© Depositphotos / Andrey ArkushaБанкомат
© Depositphotos / Andrey Arkusha
Банкомат. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Студентам 29 техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября увеличат стипендии, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября мы увеличиваем стипендии. Мной подписано соответствующее постановление. После индексации на 8,4% стипендиальный фонд составит более 174 миллионов рублей", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как рассказали РИА Новости в минобрнауки края, государственная академическая стипендия назначается студентам, которые учатся на "хорошо" и "отлично" по очной форме обучения за счет бюджета. Выплата производится ежемесячно. В учреждениях среднего профобразования предусмотрены именные повышенные стипендии за хорошую успеваемость и активную общественную деятельность. "Это в целях поощрения", — уточнили в ведомстве.
С этого года главой региона заложена новая традиция чествования студентов-старшекурсников колледжей и техникумов. Отличников в учебе, победителей и призеров краевых конкурсов ждет особый приз – прогулка по Амуру и общение с губернатором на борту яхты "Барон Корф".
Прием документов для поступления на очную форму обучения в учреждения среднего профессионального образования продлится до 15 августа. В крае абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей.