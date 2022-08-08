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Ставрополье будет еженедельно отправлять гумпомощь участникам спецоперации - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/spetsoperatsiya-1808121820.html
Ставрополье будет еженедельно отправлять гумпомощь участникам спецоперации
Ставрополье будет еженедельно отправлять гумпомощь участникам спецоперации - РИА Новости, 08.08.2022
Ставрополье будет еженедельно отправлять гумпомощь участникам спецоперации
Власти Ставропольского края решили еженедельно отправлять 20 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:42
2022-08-08T17:43
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 8 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края решили еженедельно отправлять 20 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Ставрополье присоединяется к волонтерской инициативе "Солдатский привал" для поддержки участников специальной военной операции… Мы решили еженедельно отправлять фуру 20 тонн с гуманитарной помощью для поддержки бойцов. Будем возить то, что востребовано нашими бойцами. Поддержим их этим хорошим делом", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.Он уточнил, что проект действует в Белгородской области и очень помогает бойцам."В месте привала они могут взять вещи, необходимые в быту на передовой", - добавил глава края.
https://ria.ru/20220808/pomosch-1808052160.html
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общество, белгородская область, ситуация в днр и лнр
17:42 08.08.2022 (обновлено: 17:43 08.08.2022)
 
Ставрополье будет еженедельно отправлять гумпомощь участникам спецоперации

Ставропольский край будет еженедельно отправлять 20 тонн помощи участникам спецоперации

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 8 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края решили еженедельно отправлять 20 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Ставрополье присоединяется к волонтерской инициативе "Солдатский привал" для поддержки участников специальной военной операции… Мы решили еженедельно отправлять фуру 20 тонн с гуманитарной помощью для поддержки бойцов. Будем возить то, что востребовано нашими бойцами. Поддержим их этим хорошим делом", - написал Владимиров в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что проект действует в Белгородской области и очень помогает бойцам.
"В месте привала они могут взять вещи, необходимые в быту на передовой", - добавил глава края.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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