https://ria.ru/20220808/spetsoperatsiya-1808025386.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 800 боевых машин РСЗО ВСУ

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 800 боевых машин РСЗО ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 800 боевых машин РСЗО ВСУ

Российские военные за время проведения специальной военной операции уничтожили почти 800 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня, следует из... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:25

2022-08-08T13:25

2022-08-08T13:25

специальная военная операция на украине

технологии

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции уничтожили почти 800 украинских боевых машин реактивной системы залпового огня, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено… 791 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3 276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 774 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в документе.Отмечается, то также уничтожены 263 самолета, 145 вертолетов, 1 708 бепилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, 4 269 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии