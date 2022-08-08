https://ria.ru/20220808/spetsoperatsiya-1808015046.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:03

2022-08-08T16:03

2022-08-08T16:03

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение городов Соледар, Артемовск, Авдеевка и Марьинка, завершают зачистку поселка Пески. Саперы Минобороны обезвреживают противопехотные мины "Лепесток", сброшенные на жилые кварталы донецкой агломерации.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты Украины. Было ликвидировано пять пунктов управления, 117 районов скопления живой силы и техники, две батареи и девять взводов артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, одно хранилище топлива. Средства ПВО сбили семь беспилотников, три баллистические ракеты и 19 реактивных снарядов.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотников, 363 зенитных ракетных комплекса, 791 реактивную систему залпового огня, 4269 танков и других бронемашин, 3276 орудий полевой артиллерии и 4774 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика