Рейтинг@Mail.ru
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/siemens-1807994733.html
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России - РИА Новости, 08.08.2022
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России
Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:59
2022-08-08T12:49
россия
экономика
северный поток
siemens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/09/1508000951_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_9ff1491a4fa484930e751a7f51566cb8.jpg
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022 финансового года (завершился 30 июня).Siemens Energy сообщила, что начала реструктуризацию деятельности в России в третьем квартале, что повлияло на результат сегмента "Газ и электроэнергия": потери составили 200 миллионов евро."Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий", - говорится в сообщении компании.Согласно прогнозам, чистый убыток в 2022 финансовом году превысит чистый убыток предыдущего года примерно на величину влияния от реструктуризации бизнеса в РФ. В компании ожидают, что свободный денежный поток до уплаты налогов будет находиться в диапазоне положительных показателей. При этом отмечается, что такой прогноз возможен при условии, что COVID-19 не окажет серьезного финансового воздействия на деятельность компании. Также он исключает расходы, связанные с юридическими и нормативными вопросами, включая дальнейшее негативное влияние конфликта на Украине и его экономические последствия.Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин. В частности, компания обслуживает турбины для газопровода "Северный поток".
https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html
https://ria.ru/20220805/turbiny-1807530129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/09/1508000951_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_282c1f7aef86dac3fd839feb1900f32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, северный поток, siemens
11:59 08.08.2022 (обновлено: 12:49 08.08.2022)
 
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России

Siemens Energy планирует осенью завершить реструктуризацию и выход из бизнеса в России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЗдание компании Siemens в Москве
Здание компании Siemens в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Здание компании Siemens в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022 финансового года (завершился 30 июня).
Siemens Energy сообщила, что начала реструктуризацию деятельности в России в третьем квартале, что повлияло на результат сегмента "Газ и электроэнергия": потери составили 200 миллионов евро.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для Северного потока на предприятии Siemens - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 16:59
The Telegraph: промышленность в Германии рухнет без российского газа
"Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий", - говорится в сообщении компании.
Согласно прогнозам, чистый убыток в 2022 финансовом году превысит чистый убыток предыдущего года примерно на величину влияния от реструктуризации бизнеса в РФ. В компании ожидают, что свободный денежный поток до уплаты налогов будет находиться в диапазоне положительных показателей. При этом отмечается, что такой прогноз возможен при условии, что COVID-19 не окажет серьезного финансового воздействия на деятельность компании. Также он исключает расходы, связанные с юридическими и нормативными вопросами, включая дальнейшее негативное влияние конфликта на Украине и его экономические последствия.
Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин. В частности, компания обслуживает турбины для газопровода "Северный поток".
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:05
Еврокомиссия: санкции не препятствуют возвращению турбин Siemens в Россию
 
РоссияЭкономикаСеверный потокSiemens
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала