https://ria.ru/20220808/siemens-1807994733.html
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России - РИА Новости, 08.08.2022
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России
Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:59
2022-08-08T11:59
2022-08-08T12:49
россия
экономика
северный поток
siemens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/09/1508000951_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_9ff1491a4fa484930e751a7f51566cb8.jpg
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022 финансового года (завершился 30 июня).Siemens Energy сообщила, что начала реструктуризацию деятельности в России в третьем квартале, что повлияло на результат сегмента "Газ и электроэнергия": потери составили 200 миллионов евро."Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий", - говорится в сообщении компании.Согласно прогнозам, чистый убыток в 2022 финансовом году превысит чистый убыток предыдущего года примерно на величину влияния от реструктуризации бизнеса в РФ. В компании ожидают, что свободный денежный поток до уплаты налогов будет находиться в диапазоне положительных показателей. При этом отмечается, что такой прогноз возможен при условии, что COVID-19 не окажет серьезного финансового воздействия на деятельность компании. Также он исключает расходы, связанные с юридическими и нормативными вопросами, включая дальнейшее негативное влияние конфликта на Украине и его экономические последствия.Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин. В частности, компания обслуживает турбины для газопровода "Северный поток".
https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html
https://ria.ru/20220805/turbiny-1807530129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/09/1508000951_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_282c1f7aef86dac3fd839feb1900f32a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, северный поток, siemens
11:59 08.08.2022 (обновлено: 12:49 08.08.2022)
Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России
Siemens Energy планирует осенью завершить реструктуризацию и выход из бизнеса в России
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022 финансового года (завершился 30 июня).
Siemens Energy сообщила, что начала реструктуризацию деятельности в России
в третьем квартале, что повлияло на результат сегмента "Газ и электроэнергия": потери составили 200 миллионов евро.
"Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий", - говорится в сообщении компании.
Согласно прогнозам, чистый убыток в 2022 финансовом году превысит чистый убыток предыдущего года примерно на величину влияния от реструктуризации бизнеса в РФ. В компании ожидают, что свободный денежный поток до уплаты налогов будет находиться в диапазоне положительных показателей. При этом отмечается, что такой прогноз возможен при условии, что COVID-19 не окажет серьезного финансового воздействия на деятельность компании. Также он исключает расходы, связанные с юридическими и нормативными вопросами, включая дальнейшее негативное влияние конфликта на Украине и его экономические последствия.
Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин. В частности, компания обслуживает турбины для газопровода "Северный поток
".