https://ria.ru/20220808/siemens-1807994733.html

Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России

Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России - РИА Новости, 08.08.2022

Siemens Energy планирует осенью завершить выход из бизнеса в России

Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:59

2022-08-08T11:59

2022-08-08T12:49

россия

экономика

северный поток

siemens

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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Siemens Energy ожидает, что ее уход из России завершится к концу текущего финансового года, следует из финансового отчета компании за третий квартал 2022 финансового года (завершился 30 июня).Siemens Energy сообщила, что начала реструктуризацию деятельности в России в третьем квартале, что повлияло на результат сегмента "Газ и электроэнергия": потери составили 200 миллионов евро."Ожидается, что мероприятия по реструктуризации будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий", - говорится в сообщении компании.Согласно прогнозам, чистый убыток в 2022 финансовом году превысит чистый убыток предыдущего года примерно на величину влияния от реструктуризации бизнеса в РФ. В компании ожидают, что свободный денежный поток до уплаты налогов будет находиться в диапазоне положительных показателей. При этом отмечается, что такой прогноз возможен при условии, что COVID-19 не окажет серьезного финансового воздействия на деятельность компании. Также он исключает расходы, связанные с юридическими и нормативными вопросами, включая дальнейшее негативное влияние конфликта на Украине и его экономические последствия.Siemens Energy занимается поставкой и обслуживанием газовых турбин. В частности, компания обслуживает турбины для газопровода "Северный поток".

https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html

https://ria.ru/20220805/turbiny-1807530129.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, северный поток, siemens