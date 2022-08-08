https://ria.ru/20220808/shpitsbergen-1808045721.html
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя - РИА Новости, 08.08.2022
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя
Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:53
2022-08-08T14:53
2022-08-08T14:53
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK."Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете. Пострадавшая принадлежит к группе из 25 человек, которые находились в лагере в Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (один из фьордов на Шпицбергене - ред.)", — говорится в сообщении телеканала.По данным NRK, полицейские отогнали медведя. Власти Шпицбергена принимают решение, что делать с животным.
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шпицберген, новости - туризм, туристы, франция
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя
Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь на Шпицбергене
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK.
"Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете. Пострадавшая принадлежит к группе из 25 человек, которые находились в лагере в Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (один из фьордов на Шпицбергене - ред.)", — говорится в сообщении телеканала.
По данным NRK, полицейские отогнали медведя. Власти Шпицбергена принимают решение, что делать с животным.