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На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя

На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя - РИА Новости, 08.08.2022

На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя

Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:53

2022-08-08T14:53

2022-08-08T14:53

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK."Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете. Пострадавшая принадлежит к группе из 25 человек, которые находились в лагере в Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (один из фьордов на Шпицбергене - ред.)", — говорится в сообщении телеканала.По данным NRK, полицейские отогнали медведя. Власти Шпицбергена принимают решение, что делать с животным.

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

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Лана Баева

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