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На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
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На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя - РИА Новости, 08.08.2022
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя
Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:53
2022-08-08T14:53
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шпицберген
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK."Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете. Пострадавшая принадлежит к группе из 25 человек, которые находились в лагере в Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (один из фьордов на Шпицбергене - ред.)", — говорится в сообщении телеканала.По данным NRK, полицейские отогнали медведя. Власти Шпицбергена принимают решение, что делать с животным.
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туризм, шпицберген, новости - туризм, туристы, франция
14:53 08.08.2022
 
На Шпицбергене туристка пострадала при нападении белого медведя

Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь на Шпицбергене

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французская туристка пострадала при нападении белого медведя на лагерь в населенном пункте Свеаслетта на Шпицбергене, сообщил норвежский телеканал NRK.
"Жизни женщины ничего не угрожает. Сообщается, что она получила ранение руки и была доставлена в больницу Лонгйира на вертолете. Пострадавшая принадлежит к группе из 25 человек, которые находились в лагере в Свеаслетте на северной стороне Ис-фьорда (один из фьордов на Шпицбергене - ред.)", — говорится в сообщении телеканала.
По данным NRK, полицейские отогнали медведя. Власти Шпицбергена принимают решение, что делать с животным.
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