https://ria.ru/20220808/sanktsii-1808048423.html

В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России

В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России - РИА Новости, 08.08.2022

В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России

Верховная рада Украины готовится поддержать решение Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против юридических и физических лиц из России, сообщил РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:26

2022-08-08T14:26

2022-08-08T14:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины готовится поддержать решение Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против юридических и физических лиц из России, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Ярослав Железняк."На ближайшей пленарной неделе Рада одобрит решение СНБО относительно санкций по отношению к физическим и юридическим лицам из РФ. Пакет будет состоять из десяти пунктов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.По его словам, среди этих пунктов - запрет на вывод капитала с Украины в пользу физических и юридических лиц РФ, остановка разрешений на пользование недрами, запрет на приватизацию и аренду госимущества, на публичные закупки товаров, работ, услуг связанных с РФ, запрет захода судов и самолетов, связанных с Россией, запрет на инвестиции в РФ, запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ."Указанные пункты не будут касаться граждан РФ, проживающих в Украине на законных основаниях и связанных с ними юрлицами. Санкции будут действовать 10 лет. Соответствующее предложение внесено в парламент от президента Украины", - добавил Железняк.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220718/telekanaly-1803220277.html

https://ria.ru/20220808/ukraina-1807984949.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии