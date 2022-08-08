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В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/sanktsii-1808048423.html
В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России
В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России - РИА Новости, 08.08.2022
В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России
Верховная рада Украины готовится поддержать решение Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против юридических и физических лиц из России, сообщил РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:26
2022-08-08T14:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины готовится поддержать решение Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против юридических и физических лиц из России, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Ярослав Железняк."На ближайшей пленарной неделе Рада одобрит решение СНБО относительно санкций по отношению к физическим и юридическим лицам из РФ. Пакет будет состоять из десяти пунктов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.По его словам, среди этих пунктов - запрет на вывод капитала с Украины в пользу физических и юридических лиц РФ, остановка разрешений на пользование недрами, запрет на приватизацию и аренду госимущества, на публичные закупки товаров, работ, услуг связанных с РФ, запрет захода судов и самолетов, связанных с Россией, запрет на инвестиции в РФ, запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ."Указанные пункты не будут касаться граждан РФ, проживающих в Украине на законных основаниях и связанных с ними юрлицами. Санкции будут действовать 10 лет. Соответствующее предложение внесено в парламент от президента Украины", - добавил Железняк.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220718/telekanaly-1803220277.html
https://ria.ru/20220808/ukraina-1807984949.html
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россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
14:26 08.08.2022
 
В Раде готовятся поддержать решение СНБО по санкциям против России

Депутат Рады Железняк: парламент готовится поддержать решение СНБО по санкциям

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Верховная рада Украины готовится поддержать решение Совета нацбезопасности и обороны относительно санкций против юридических и физических лиц из России, сообщил в понедельник депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
"На ближайшей пленарной неделе Рада одобрит решение СНБО относительно санкций по отношению к физическим и юридическим лицам из РФ. Пакет будет состоять из десяти пунктов", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
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По его словам, среди этих пунктов - запрет на вывод капитала с Украины в пользу физических и юридических лиц РФ, остановка разрешений на пользование недрами, запрет на приватизацию и аренду госимущества, на публичные закупки товаров, работ, услуг связанных с РФ, запрет захода судов и самолетов, связанных с Россией, запрет на инвестиции в РФ, запрет на приобретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.
"Указанные пункты не будут касаться граждан РФ, проживающих в Украине на законных основаниях и связанных с ними юрлицами. Санкции будут действовать 10 лет. Соответствующее предложение внесено в парламент от президента Украины", - добавил Железняк.
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
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