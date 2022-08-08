https://ria.ru/20220808/rosturizm-1807978609.html

Ростуризм будет субсидировать фестивали в регионах

Ростуризм будет субсидировать фестивали в регионах - РИА Новости, 08.08.2022

Ростуризм будет субсидировать фестивали в регионах

Ростуризм запускает новую меру поддержки событийных мероприятий в регионах в 2023 году, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:02

2022-08-08T12:02

2022-08-08T12:02

туризм

туризм

новости - туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

фестивали

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ростуризм запускает новую меру поддержки событийных мероприятий в регионах в 2023 году, сообщается на сайте ведомства.С 8 августа до 15 августа в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" открыт сбор заявок от субъектов федерации на финансирование проведения различных фестивалей.На помощь Ростуризма могут рассчитывать крупные культурно-зрелищные, гастрономические и спортивные мероприятия, которые способны стать точкой притяжения для жителей и путешественников. Эти события должны быть бесплатными для посетителей и интересными не менее чем десяти тысячам гостям.Новая мера поддержки предоставляется в формате софинансирования, то есть не менее 30 процентов расходов должно производиться из внебюджетных источников, пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.Для мероприятий с планируемым числом участников от десяти до 25 тысяч субсидия составит до 50 миллионов рублей. Для событий с ожидаемым числом зрителей более 25 тысяч максимальный размер помощи достигает 100 миллионов рублей.На эти средства можно будет организовать площадку для проведения фестиваля, оснастить ее необходимым оборудованием, разработать креативную концепцию и программу, пригласить якорного артиста или другую медийную персону и организовать рекламную кампанию в СМИ.

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), фестивали