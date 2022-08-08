https://ria.ru/20220808/rosturizm-1807978609.html
Ростуризм будет субсидировать фестивали в регионах
Ростуризм будет субсидировать фестивали в регионах - РИА Новости, 08.08.2022
Ростуризм будет субсидировать фестивали в регионах
Ростуризм запускает новую меру поддержки событийных мероприятий в регионах в 2023 году, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:02
2022-08-08T12:02
2022-08-08T12:02
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
фестивали
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ростуризм запускает новую меру поддержки событийных мероприятий в регионах в 2023 году, сообщается на сайте ведомства.С 8 августа до 15 августа в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" открыт сбор заявок от субъектов федерации на финансирование проведения различных фестивалей.На помощь Ростуризма могут рассчитывать крупные культурно-зрелищные, гастрономические и спортивные мероприятия, которые способны стать точкой притяжения для жителей и путешественников. Эти события должны быть бесплатными для посетителей и интересными не менее чем десяти тысячам гостям.Новая мера поддержки предоставляется в формате софинансирования, то есть не менее 30 процентов расходов должно производиться из внебюджетных источников, пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.Для мероприятий с планируемым числом участников от десяти до 25 тысяч субсидия составит до 50 миллионов рублей. Для событий с ожидаемым числом зрителей более 25 тысяч максимальный размер помощи достигает 100 миллионов рублей.На эти средства можно будет организовать площадку для проведения фестиваля, оснастить ее необходимым оборудованием, разработать креативную концепцию и программу, пригласить якорного артиста или другую медийную персону и организовать рекламную кампанию в СМИ.
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), фестивали
Ростуризм будет субсидировать фестивали в регионах
Ростуризм готов вкладывать в фестивали в регионах до 100 миллионов рублей
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Ростуризм запускает новую меру поддержки событийных мероприятий в регионах в 2023 году, сообщается
на сайте ведомства.
С 8 августа до 15 августа в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" открыт сбор заявок от субъектов федерации на финансирование проведения различных фестивалей.
На помощь Ростуризма могут рассчитывать крупные культурно-зрелищные, гастрономические и спортивные мероприятия, которые способны стать точкой притяжения для жителей и путешественников. Эти события должны быть бесплатными для посетителей и интересными не менее чем десяти тысячам гостям.
Новая мера поддержки предоставляется в формате софинансирования, то есть не менее 30 процентов расходов должно производиться из внебюджетных источников, пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Для мероприятий с планируемым числом участников от десяти до 25 тысяч субсидия составит до 50 миллионов рублей. Для событий с ожидаемым числом зрителей более 25 тысяч максимальный размер помощи достигает 100 миллионов рублей.
На эти средства можно будет организовать площадку для проведения фестиваля, оснастить ее необходимым оборудованием, разработать креативную концепцию и программу, пригласить якорного артиста или другую медийную персону и организовать рекламную кампанию в СМИ.