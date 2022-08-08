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Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии
Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии - РИА Новости, 08.08.2022
Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии
Россельхознадзор обеспокоен частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминает о возможном введении ограничений, сообщает РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:31
2022-08-08T23:31
2022-08-08T23:31
здоровье - общество
молдавия
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминает о возможном введении ограничений, сообщает ведомство."Россельхознадзор выражает обеспокоенность возросшими случаями обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в молдавской растительной продукции", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что поступление в РФ зараженной растительной продукции из Молдавии продолжается, "несмотря на направленную службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса о возможном введении временных ограничений".По данным ведомства, только в июле было 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них восточная плодожорка, восточная фруктовая муха и средиземноморская плодовая муха, а также бурая монилиозная гниль и полыннолистная амброзия.В целом за 2021 и 2022 годы в растительной продукции, поступившей из Молдавии на территорию России, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.
https://ria.ru/20220728/banany-1805552943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, молдавия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии
Россельхознадзор сообщил о росте количества зараженной растительной продукции из Молдавии