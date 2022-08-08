https://ria.ru/20220808/rosselkhoznadzor-1808188891.html

Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии

Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии - РИА Новости, 08.08.2022

Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии

Россельхознадзор обеспокоен частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминает о возможном введении ограничений, сообщает РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T23:31

2022-08-08T23:31

2022-08-08T23:31

здоровье - общество

молдавия

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминает о возможном введении ограничений, сообщает ведомство."Россельхознадзор выражает обеспокоенность возросшими случаями обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в молдавской растительной продукции", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что поступление в РФ зараженной растительной продукции из Молдавии продолжается, "несмотря на направленную службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса о возможном введении временных ограничений".По данным ведомства, только в июле было 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них восточная плодожорка, восточная фруктовая муха и средиземноморская плодовая муха, а также бурая монилиозная гниль и полыннолистная амброзия.В целом за 2021 и 2022 годы в растительной продукции, поступившей из Молдавии на территорию России, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, молдавия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз