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Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии - РИА Новости, 08.08.2022
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Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии
Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии - РИА Новости, 08.08.2022
Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии
Россельхознадзор обеспокоен частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминает о возможном введении ограничений, сообщает РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:31
2022-08-08T23:31
здоровье - общество
молдавия
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминает о возможном введении ограничений, сообщает ведомство."Россельхознадзор выражает обеспокоенность возросшими случаями обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в молдавской растительной продукции", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что поступление в РФ зараженной растительной продукции из Молдавии продолжается, "несмотря на направленную службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса о возможном введении временных ограничений".По данным ведомства, только в июле было 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них восточная плодожорка, восточная фруктовая муха и средиземноморская плодовая муха, а также бурая монилиозная гниль и полыннолистная амброзия.В целом за 2021 и 2022 годы в растительной продукции, поступившей из Молдавии на территорию России, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.
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здоровье - общество, молдавия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
23:31 08.08.2022
 
Россельхознадзор указал на рост объемов зараженных растений из Молдавии

Россельхознадзор сообщил о росте количества зараженной растительной продукции из Молдавии

© РИА НовостиРоссельхознадзор
Россельхознадзор - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
Россельхознадзор. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россельхознадзор обеспокоен частотой выявления карантинных объектов в растительной продукции из Молдавии и напоминает о возможном введении ограничений, сообщает ведомство.
"Россельхознадзор выражает обеспокоенность возросшими случаями обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в молдавской растительной продукции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что поступление в РФ зараженной растительной продукции из Молдавии продолжается, "несмотря на направленную службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса о возможном введении временных ограничений".
По данным ведомства, только в июле было 13 случаев выявления пяти видов карантинных для стран ЕАЭС объектов. Среди них восточная плодожорка, восточная фруктовая муха и средиземноморская плодовая муха, а также бурая монилиозная гниль и полыннолистная амброзия.
В целом за 2021 и 2022 годы в растительной продукции, поступившей из Молдавии на территорию России, было установлено 93 факта обнаружения 11 видов карантинных объектов.
Бананы - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Россельхознадзор выявил муху-горбатку в бананах из Эквадора
 
Здоровье - ОбществоМолдавияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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