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Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 08.08.2022
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Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 08.08.2022
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР
Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:52
2022-08-08T14:52
россия
оренбургская область
общество
луганская народная республика
денис паслер
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УФА, 8 авг – РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил губернатор российского региона Денис Паслер.Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР."Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке", - написал Паслер в своем Telegram-канале.Он рассказал, что область ремонтирует в подшефном районе гимназию №1, городской стадион "Шахтер" и детскую школу искусств. По данным губернатора, строители утепляют фасад гимназии, строят уличную спортплощадку, ремонтируют пищеблок."Кроме того, начали ремонт фасада в Детской школе искусств города Перевальска. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие. Работу на главных социальных объектах нужно завершить как можно скорее. Гимназию отремонтируем к 1 сентября. Другие объекты планируем привести в порядок до конца сентября", - добавил Паслер.
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россия, оренбургская область, общество, луганская народная республика, денис паслер
14:52 08.08.2022
 
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР

Специалисты из Оренбуржья отремонтируют к 1 сентября гимназию в подшефном районе ЛНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочий на строительной площадке
Рабочий на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий на строительной площадке. Архивное фото
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УФА, 8 авг – РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил губернатор российского региона Денис Паслер.
Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР.
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"Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что область ремонтирует в подшефном районе гимназию №1, городской стадион "Шахтер" и детскую школу искусств. По данным губернатора, строители утепляют фасад гимназии, строят уличную спортплощадку, ремонтируют пищеблок.
"Кроме того, начали ремонт фасада в Детской школе искусств города Перевальска. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие. Работу на главных социальных объектах нужно завершить как можно скорее. Гимназию отремонтируем к 1 сентября. Другие объекты планируем привести в порядок до конца сентября", - добавил Паслер.
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РоссияОренбургская областьОбществоЛуганская Народная РеспубликаДенис Паслер
 
 
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