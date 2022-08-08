https://ria.ru/20220808/remont-1808059942.html
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 08.08.2022
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР
Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:52
2022-08-08T14:52
2022-08-08T14:52
россия
оренбургская область
общество
луганская народная республика
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f30521086683c39aca5ba3103f7fc9.jpg
УФА, 8 авг – РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил губернатор российского региона Денис Паслер.Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР."Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке", - написал Паслер в своем Telegram-канале.Он рассказал, что область ремонтирует в подшефном районе гимназию №1, городской стадион "Шахтер" и детскую школу искусств. По данным губернатора, строители утепляют фасад гимназии, строят уличную спортплощадку, ремонтируют пищеблок."Кроме того, начали ремонт фасада в Детской школе искусств города Перевальска. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие. Работу на главных социальных объектах нужно завершить как можно скорее. Гимназию отремонтируем к 1 сентября. Другие объекты планируем привести в порядок до конца сентября", - добавил Паслер.
https://ria.ru/20220807/remont-1807813279.html
https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html
россия
оренбургская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571484462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8074fc91399c88d1c8d24b67c448c3d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оренбургская область, общество, луганская народная республика, денис паслер
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР
Специалисты из Оренбуржья отремонтируют к 1 сентября гимназию в подшефном районе ЛНР
УФА, 8 авг – РИА Новости.
Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил
губернатор российского региона Денис Паслер.
Оренбургская область
взяла шефство над Перевальским районом ЛНР
.
"Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что область ремонтирует в подшефном районе гимназию №1, городской стадион "Шахтер" и детскую школу искусств. По данным губернатора, строители утепляют фасад гимназии, строят уличную спортплощадку, ремонтируют пищеблок.
"Кроме того, начали ремонт фасада в Детской школе искусств города Перевальска. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие. Работу на главных социальных объектах нужно завершить как можно скорее. Гимназию отремонтируем к 1 сентября. Другие объекты планируем привести в порядок до конца сентября", - добавил Паслер.