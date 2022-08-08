https://ria.ru/20220808/remont-1808059942.html

Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР

Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 08.08.2022

Специалисты из Оренбуржья отремонтируют гимназию в подшефном районе ЛНР

Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:52

2022-08-08T14:52

2022-08-08T14:52

россия

оренбургская область

общество

луганская народная республика

денис паслер

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УФА, 8 авг – РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области к 1 сентября отремонтируют гимназию в подшефном Перевальском районе Луганской Народной Республики, сообщил губернатор российского региона Денис Паслер.Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР."Сегодня вновь работаю в Перевальском районе Луганской Народной Республики. Обсудили с руководством района подготовку к отопительному сезону. В ближайшее время передадим району 7 угольных и 7 газовых котлов, 4 блочные газовые котельные, произведенные в Новосергиевке", - написал Паслер в своем Telegram-канале.Он рассказал, что область ремонтирует в подшефном районе гимназию №1, городской стадион "Шахтер" и детскую школу искусств. По данным губернатора, строители утепляют фасад гимназии, строят уличную спортплощадку, ремонтируют пищеблок."Кроме того, начали ремонт фасада в Детской школе искусств города Перевальска. На стадионе работы тоже идут по плану, сейчас готовится основание под новое покрытие. Работу на главных социальных объектах нужно завершить как можно скорее. Гимназию отремонтируем к 1 сентября. Другие объекты планируем привести в порядок до конца сентября", - добавил Паслер.

https://ria.ru/20220807/remont-1807813279.html

https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html

россия

оренбургская область

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, оренбургская область, общество, луганская народная республика, денис паслер