Рейтинг@Mail.ru
Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/razminirovanie-1808122384.html
Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь
Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь - РИА Новости, 08.08.2022
Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь
Специалисты группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России нашли под мостом на дороге в Мариуполь сотни... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:00
2022-08-08T19:49
фото
специальная военная операция на украине
днр
ситуация в днр и лнр
коминтерново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808120793_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6f3ebf5b04ba621ca2af2eaf34fc9d66.jpg
Специалисты группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России нашли под мостом на дороге в Мариуполь сотни боеприпасов и ящики с тротилом. Работа саперов — в фотоленте Ria.ru.
коминтерново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808120793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f105c88a602192381194ce583a824f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, днр, ситуация в днр и лнр, коминтерново
19:00 08.08.2022 (обновлено: 19:49 08.08.2022)
 

Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь

Читать ria.ru в
Специалисты группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России нашли под мостом на дороге в Мариуполь сотни боеприпасов и ящики с тротилом. Работа саперов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Российские саперы обезвредили мост в районе поселка Коминтерново на юге ДНР. Дорога отсюда ведет на Мариуполь.

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
1 из 8

Российские саперы обезвредили мост в районе поселка Коминтерново на юге ДНР. Дорога отсюда ведет на Мариуполь.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские военные заложили под мост около 200 боеприпасов, несколько ящиков тротила и разные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн.

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
2 из 8

Украинские военные заложили под мост около 200 боеприпасов, несколько ящиков тротила и разные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Предполагаю, что это было сделано, чтобы сковать передвижение наших войск и, возможно, нанести какой-то урон", — рассказал журналистам командир группы разминирования.

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
3 из 8

"Предполагаю, что это было сделано, чтобы сковать передвижение наших войск и, возможно, нанести какой-то урон", — рассказал журналистам командир группы разминирования.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Боеприпасы и ящики с тротилом, заложенные ВСУ для подрыва моста в Коминтерново.

Боеприпасы и ящики с тротилом, заложенные украинскими военными для подрыва моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
4 из 8

Боеприпасы и ящики с тротилом, заложенные ВСУ для подрыва моста в Коминтерново.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Перед саперами стояла задача сделать дорогу безопасной.

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
5 из 8

Перед саперами стояла задача сделать дорогу безопасной.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Чтобы не повредить инфраструктуру, решено было производить подрывы снарядов маленькими партиями.

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России во время обезвреживания моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
6 из 8

Чтобы не повредить инфраструктуру, решено было производить подрывы снарядов маленькими партиями.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Для полного уничтожения боеприпасов потребуется день-два.

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
7 из 8

Для полного уничтожения боеприпасов потребуется день-два.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь.

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново
8 из 8

Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоДНРСитуация в ДНР и ЛНРКоминтерново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала