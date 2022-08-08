https://ria.ru/20220808/razminirovanie-1808122384.html

Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь

Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь - РИА Новости, 08.08.2022

Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь

Специалисты группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России нашли под мостом на дороге в Мариуполь сотни... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:00

2022-08-08T19:00

2022-08-08T19:49

фото

специальная военная операция на украине

днр

ситуация в днр и лнр

коминтерново

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Специалисты группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России нашли под мостом на дороге в Мариуполь сотни боеприпасов и ящики с тротилом. Работа саперов — в фотоленте Ria.ru.

коминтерново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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