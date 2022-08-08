Две тонны взрывчатки под мостом: саперы обезопасили дорогу на Мариуполь
Российские саперы обезвредили мост в районе поселка Коминтерново на юге ДНР. Дорога отсюда ведет на Мариуполь.
Российские саперы обезвредили мост в районе поселка Коминтерново на юге ДНР. Дорога отсюда ведет на Мариуполь.
Украинские военные заложили под мост около 200 боеприпасов, несколько ящиков тротила и разные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн.
Украинские военные заложили под мост около 200 боеприпасов, несколько ящиков тротила и разные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн.
"Предполагаю, что это было сделано, чтобы сковать передвижение наших войск и, возможно, нанести какой-то урон", — рассказал журналистам командир группы разминирования.
"Предполагаю, что это было сделано, чтобы сковать передвижение наших войск и, возможно, нанести какой-то урон", — рассказал журналистам командир группы разминирования.
Боеприпасы и ящики с тротилом, заложенные ВСУ для подрыва моста в Коминтерново.
Боеприпасы и ящики с тротилом, заложенные ВСУ для подрыва моста в Коминтерново.
Перед саперами стояла задача сделать дорогу безопасной.
Чтобы не повредить инфраструктуру, решено было производить подрывы снарядов маленькими партиями.
Чтобы не повредить инфраструктуру, решено было производить подрывы снарядов маленькими партиями.
Для полного уничтожения боеприпасов потребуется день-два.
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь.
Сапер группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС России обезвреживает мост на дороге в Мариуполь.