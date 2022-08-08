https://ria.ru/20220808/rakety-1808181144.html

США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне

США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2022

США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне

США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, которые могут применяться остающейся у страны авиацией против российских радаров, сообщил замглавы... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:59

2022-08-08T21:59

2022-08-08T21:59

специальная военная операция на украине

сергей лавров

энтони блинкен

украина

россия

сша

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, которые могут применяться остающейся у страны авиацией против российских радаров, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев рассчитывает получить от США вместе с реактивными системами залпового огня HIMARS специальные противорадарные ракеты.Замглавы Пентагона отметил, что поставки самолетов западного производства в обозримой перспективе не планируется, но США многое делают для поддержания боеспособности и повышения эффективности уже имеющихся у Украины авиационных средств."В последние пакеты (военной помощи) мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться украинской авиацией и оказывать воздействие на российские радары", - сказал Каль на брифинге. Он добавил, что США также оказывают Украине значительную помощь запчастями, чтобы она могла "поднимать в воздух больше ее собственных самолетов".Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220808/nasams-1808172727.html

украина

россия

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато