Рейтинг@Mail.ru
США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/rakety-1808181144.html
США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне
США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 08.08.2022
США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне
США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, которые могут применяться остающейся у страны авиацией против российских радаров, сообщил замглавы... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:59
2022-08-08T21:59
специальная военная операция на украине
сергей лавров
энтони блинкен
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, которые могут применяться остающейся у страны авиацией против российских радаров, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев рассчитывает получить от США вместе с реактивными системами залпового огня HIMARS специальные противорадарные ракеты.Замглавы Пентагона отметил, что поставки самолетов западного производства в обозримой перспективе не планируется, но США многое делают для поддержания боеспособности и повышения эффективности уже имеющихся у Украины авиационных средств."В последние пакеты (военной помощи) мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться украинской авиацией и оказывать воздействие на российские радары", - сказал Каль на брифинге. Он добавил, что США также оказывают Украине значительную помощь запчастями, чтобы она могла "поднимать в воздух больше ее собственных самолетов".Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220808/nasams-1808172727.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато
21:59 08.08.2022
 
США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне

Замглавы Пентагона Каль сообщил о поставках ВВС Украины противорадарных ракет

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, которые могут применяться остающейся у страны авиацией против российских радаров, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.
В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев рассчитывает получить от США вместе с реактивными системами залпового огня HIMARS специальные противорадарные ракеты.
Замглавы Пентагона отметил, что поставки самолетов западного производства в обозримой перспективе не планируется, но США многое делают для поддержания боеспособности и повышения эффективности уже имеющихся у Украины авиационных средств.
"В последние пакеты (военной помощи) мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться украинской авиацией и оказывать воздействие на российские радары", - сказал Каль на брифинге. Он добавил, что США также оказывают Украине значительную помощь запчастями, чтобы она могла "поднимать в воздух больше ее собственных самолетов".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 20:37Специальная военная операция на Украине
Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы, заявили в Пентагоне
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровЭнтони БлинкенУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала