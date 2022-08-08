США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, заявили в Пентагоне
Замглавы Пентагона Каль сообщил о поставках ВВС Украины противорадарных ракет
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами, которые могут применяться остающейся у страны авиацией против российских радаров, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.
Замглавы Пентагона отметил, что поставки самолетов западного производства в обозримой перспективе не планируется, но США многое делают для поддержания боеспособности и повышения эффективности уже имеющихся у Украины авиационных средств.
"В последние пакеты (военной помощи) мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться украинской авиацией и оказывать воздействие на российские радары", - сказал Каль на брифинге. Он добавил, что США также оказывают Украине значительную помощь запчастями, чтобы она могла "поднимать в воздух больше ее собственных самолетов".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.