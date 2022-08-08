https://ria.ru/20220808/putin-1808011417.html
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2022
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:07
2022-08-08T14:07
2022-08-08T14:07
политика
владимир путин
белгородская область
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
белгородская область
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Путина с губернатором Белгородской области
LIVE: Встреча Путина с губернатором Белгородской области
2022-08-08T14:07
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PT10M34S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, белгородская область, видео
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
2022-08-08T14:07
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PT10M34S
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.