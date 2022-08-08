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Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2022
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Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области - РИА Новости, 08.08.2022
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:07
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политика
владимир путин
белгородская область
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
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LIVE: Встреча Путина с губернатором Белгородской области
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политика, владимир путин, белгородская область, видео
Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
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PT10M34S
14:07 08.08.2022
 

Встреча Владимира Путина с губернатором Белгородской области

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
 
ПолитикаВладимир ПутинБелгородская область
 
 
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