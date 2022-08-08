"Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ
"Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат за уикенд в России и СНГ
© Фото : Align (2022)Кадр из мультфильма "Пес-самурай и город кошек"
© Фото : Align (2022)
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Анимационный фильм "Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в минувшие выходные в России и СНГ, собрав 19,6 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Режиссеры — Роб Минкофф и Марк Куцер. В центре — история пса Хэнка. Он мечтает стать самураем, но в городе кошек к нему серьезно не относятся. Но многое меняется, когда поселение сталкивается с угрозой в лице пушистых ниндзя. Хэнк должен овладеть навыками великого бойца, чтобы встретиться с противником.
© Sony Pictures Entertainment, 2022Кадр из фильма "Быстрее пули"
© Sony Pictures Entertainment, 2022
Кадр из фильма "Быстрее пули"
На втором месте — фильм Дэвида Литча "Быстрее пули". Он заработал 14 миллионов рублей (в странах СНГ без России и Белоруссии). В комедийном боевике событие происходят в сверхскоростном экспрессе. Среди пассажиров — наемные убийцы. Их задания связаны, и они пытаются разобраться, кто и для чего собрал их вместе. В главной роли — Брэд Питт.
Фильм "Клаустрофобы: Долина дьявола" Эмерсона Мура занял третью позицию рейтинга со сборами 12,9 миллионов рублей. Шестеро незнакомцев приходят в себя на кукурузном поле. Они не знают, как и почему там оказались, и зачем у каждого появилось по одному уникальному предмету. Пытаясь действовать сообща и разгадывая все новые ребусы, они стараются выбраться из ловушки.
© Stormchaser Films (2022)Кадр из фильма "Клаустрофобы: Долина дьявола"
© Stormchaser Films (2022)
Кадр из фильма "Клаустрофобы: Долина дьявола"
На четвертом месте — фильм режиссера Олега Штрома "Нахимовцы" со сборами 12,7 миллионов рублей. В нем рассказывается о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец мечтает, чтобы сыновья окончили Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако ребята не думают о морской службе. Они хотят веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного "предводителя" молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет сложно.
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"Кадр из фильма "Нахимовцы"
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Кадр из фильма "Нахимовцы"
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
© ССБ Кино, 2022
Кадр из фильма "Одна"
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Кадр из фильма "Одна"
© ССБ Кино, 2022
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Кадр из фильма "Нахимовцы"
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
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Кадр из фильма "Одна"
© ССБ Кино, 2022
Замыкает пятерку лидеров картина Дмитрия Суворова "Одна", заработавшая 8,4 миллиона рублей. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Лариса выжила. Она очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге.
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