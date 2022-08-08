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"Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ

"Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ - РИА Новости, 08.08.2022

"Пес-самурай и город кошек" возглавил прокат в России и СНГ

Анимационный фильм "Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в минувшие выходные в России и СНГ, собрав 19,6 миллиона рублей, сообщает портал... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:19

2022-08-08T11:19

2022-08-08T11:19

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Анимационный фильм "Пес-самурай и город кошек" снова возглавил прокат в минувшие выходные в России и СНГ, собрав 19,6 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).Режиссеры — Роб Минкофф и Марк Куцер. В центре — история пса Хэнка. Он мечтает стать самураем, но в городе кошек к нему серьезно не относятся. Но многое меняется, когда поселение сталкивается с угрозой в лице пушистых ниндзя. Хэнк должен овладеть навыками великого бойца, чтобы встретиться с противником. На втором месте — фильм Дэвида Литча "Быстрее пули". Он заработал 14 миллионов рублей (в странах СНГ без России и Белоруссии). В комедийном боевике событие происходят в сверхскоростном экспрессе. Среди пассажиров — наемные убийцы. Их задания связаны, и они пытаются разобраться, кто и для чего собрал их вместе. В главной роли — Брэд Питт. Фильм "Клаустрофобы: Долина дьявола" Эмерсона Мура занял третью позицию рейтинга со сборами 12,9 миллионов рублей. Шестеро незнакомцев приходят в себя на кукурузном поле. Они не знают, как и почему там оказались, и зачем у каждого появилось по одному уникальному предмету. Пытаясь действовать сообща и разгадывая все новые ребусы, они стараются выбраться из ловушки.На четвертом месте — фильм режиссера Олега Штрома "Нахимовцы" со сборами 12,7 миллионов рублей. В нем рассказывается о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец мечтает, чтобы сыновья окончили Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако ребята не думают о морской службе. Они хотят веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного "предводителя" молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет сложно.Замыкает пятерку лидеров картина Дмитрия Суворова "Одна", заработавшая 8,4 миллиона рублей. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Лариса выжила. Она очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, белоруссия, снг, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли)