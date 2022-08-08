https://ria.ru/20220808/prodovolstvie-1808189876.html

СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа

СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа - РИА Новости, 08.08.2022

СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа

Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T23:44

2022-08-08T23:44

2022-08-08T23:59

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ООН, 8 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН.Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия.Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64 720 тонн кукурузы) направляется в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) - пункт назначения Стамбул.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html

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Евгения Нефедова

в мире, экономика, черноморск, стамбул, россия, оон