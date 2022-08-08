Рейтинг@Mail.ru
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/prodovolstvie-1808189876.html
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа - РИА Новости, 08.08.2022
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:44
2022-08-08T23:59
в мире
экономика
черноморск
стамбул
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058376_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2f73b3af93f25b558c0b1ac5236018fd.jpg
ООН, 8 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН.Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия.Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64 720 тонн кукурузы) направляется в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) - пункт назначения Стамбул.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807562101.html
черноморск
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058376_125:427:2285:2047_1920x0_80_0_0_c6f73db971406c9b990b955742861a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, черноморск, стамбул, россия, оон
23:44 08.08.2022 (обновлено: 23:59 08.08.2022)
 
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа

ООН: СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН.
"Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия.
Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64 720 тонн кукурузы) направляется в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) - пункт назначения Стамбул.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Уборка урожая пшеницы в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:44
Рекорд отменяется. Россия может снизить экспорт зерна
 
В миреЭкономикаЧерноморскСтамбулРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала