23:44 08.08.2022 (обновлено: 23:59 08.08.2022)
СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
ООН: СКЦ разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
ООН, 8 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН.
"Совместный координационный центр сегодня санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия.
Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64 720 тонн кукурузы) направляется в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) - пункт назначения Стамбул.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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