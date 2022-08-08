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Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске - РИА Новости, 08.08.2022
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https://ria.ru/20220808/preparaty-1807966918.html
Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске
Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске - РИА Новости, 08.08.2022
Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске
Медицинские препараты для лечения редких заболеваний начнут производить в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:18
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новости подмосковья
подольск
производство
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Медицинские препараты для лечения редких заболеваний начнут производить в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Производство будет запущено в рамках реализации второй очереди проекта "НПО Петровакс Фарм""Всего на сегодняшний день на предприятии работает порядка 700 человек, при этом компания продолжает развиваться. В рамках нового инвестпроекта в июле компания "НПО Петровакс Фарм" уже реализовала первую очередь и запустила серийное производство инъекционных препаратов мощностью 50 миллионов доз в год. Объем инвестиций в проект составил 1,7 миллиарда рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Согласно проекту второй очереди, будет возведено четырехэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей. На новых линиях будет осуществляться синтез субстанций и производство биотехнологических препаратов. Реализовывать продукцию будут в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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подольск, производство
11:18 08.08.2022
 

Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПрепараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске
Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Медицинские препараты для лечения редких заболеваний начнут производить в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Производство будет запущено в рамках реализации второй очереди проекта "НПО Петровакс Фарм"
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"Всего на сегодняшний день на предприятии работает порядка 700 человек, при этом компания продолжает развиваться. В рамках нового инвестпроекта в июле компания "НПО Петровакс Фарм" уже реализовала первую очередь и запустила серийное производство инъекционных препаратов мощностью 50 миллионов доз в год. Объем инвестиций в проект составил 1,7 миллиарда рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Согласно проекту второй очереди, будет возведено четырехэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей. На новых линиях будет осуществляться синтез субстанций и производство биотехнологических препаратов. Реализовывать продукцию будут в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
Новости ПодмосковьяПодольскПроизводство
 
 
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