https://ria.ru/20220808/preparaty-1807966918.html

Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске

Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске - РИА Новости, 08.08.2022

Препараты для лечения редких заболеваний начнут выпускать в Подольске

Медицинские препараты для лечения редких заболеваний начнут производить в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:18

2022-08-08T11:18

2022-08-08T11:18

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подольск

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Медицинские препараты для лечения редких заболеваний начнут производить в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Производство будет запущено в рамках реализации второй очереди проекта "НПО Петровакс Фарм""Всего на сегодняшний день на предприятии работает порядка 700 человек, при этом компания продолжает развиваться. В рамках нового инвестпроекта в июле компания "НПО Петровакс Фарм" уже реализовала первую очередь и запустила серийное производство инъекционных препаратов мощностью 50 миллионов доз в год. Объем инвестиций в проект составил 1,7 миллиарда рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Согласно проекту второй очереди, будет возведено четырехэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 2 миллиарда рублей. На новых линиях будет осуществляться синтез субстанций и производство биотехнологических препаратов. Реализовывать продукцию будут в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807155111.html

подольск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

подольск, производство