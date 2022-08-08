https://ria.ru/20220808/prava-1808160790.html
В Харьковской области наладят выдачу водительских прав
В Харьковской области наладят выдачу водительских прав - РИА Новости, 08.08.2022
В Харьковской области наладят выдачу водительских прав
Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:42
2022-08-08T19:42
2022-08-08T19:42
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, харьковская область, россия, украина
В Харьковской области наладят выдачу водительских прав
На освобожденных территориях Харьковской области планируют выдавать водительские права