https://ria.ru/20220808/prava-1808160790.html

В Харьковской области наладят выдачу водительских прав

В Харьковской области наладят выдачу водительских прав - РИА Новости, 08.08.2022

В Харьковской области наладят выдачу водительских прав

Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:42

2022-08-08T19:42

2022-08-08T19:42

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

харьковская область

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97588/86/975888622_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e7631906fde9415a25c93b17679e6121.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, харьковская область, россия, украина