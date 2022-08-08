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В Харьковской области наладят выдачу водительских прав - РИА Новости, 08.08.2022
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В Харьковской области наладят выдачу водительских прав
В Харьковской области наладят выдачу водительских прав - РИА Новости, 08.08.2022
В Харьковской области наладят выдачу водительских прав
Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:42
2022-08-08T19:42
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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харьковская область
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здоровье - общество, харьковская область, россия, украина
19:42 08.08.2022
 
В Харьковской области наладят выдачу водительских прав

На освобожденных территориях Харьковской области планируют выдавать водительские права

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПарковка
Парковка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Парковка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Наладить алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистрацию автомобилей планируют в течение двух недель на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
"Мы для себя ставим задачу - в течение двух недель сформировать команду и выработать алгоритм выдачи водительских удостоверений и регистраций транспорта на освобожденных территориях Харьковской области", - приводятся в сообщении слова первого замминистра внутренних дел РФ Александра Горового.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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