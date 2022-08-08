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Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных

Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных - РИА Новости, 08.08.2022

Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных

Любые состязания спасателей — это прежде всего проверка своих навыков, а уже потом медали и признание. Одним из таких мероприятий стали Московские городские... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:07

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Любые состязания спасателей — это прежде всего проверка своих навыков, а уже потом медали и признание. Одним из таких мероприятий стали Московские городские соревнования среди пожарных и спасателей "Пожарный Олимп". Как прошли соревнования участников, состоящие из семи испытаний, смотрите в галерее РИА Новости.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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