Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных
Отборочный этап соревнований прошел на учебном полигоне департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в Апаринках.
Отборочный этап соревнований прошел на учебном полигоне департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в Апаринках.
В течение двух дней пожарные и спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы и Московского авиационного центра выявляли 20 лучших, которые в составе команды представят ведомство на всероссийских соревнованиях.
В течение двух дней пожарные и спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы и Московского авиационного центра выявляли 20 лучших, которые в составе команды представят ведомство на всероссийских соревнованиях.
Наиболее зрелищный этап состоялся в первый день: участники выполняли упражнения специальной дистанции в полной боевой экипировке с включенными дыхательными аппаратами, применяемыми для выполнения боевых задач в непригодной для дыхания среде. Во второй день соревнований свое мастерство показали участники, проходящие дистанцию без дыхательных аппаратов.
Наиболее зрелищный этап состоялся в первый день: участники выполняли упражнения специальной дистанции в полной боевой экипировке с включенными дыхательными аппаратами, применяемыми для выполнения боевых задач в непригодной для дыхания среде. Во второй день соревнований свое мастерство показали участники, проходящие дистанцию без дыхательных аппаратов.
Состязания включали в себя семь упражнений: перемещение малой покрышки с помощью ударов кувалдой весом около пяти килограммов, бег змейкой с преодолением конусов-препятствий на расстояние 10 метров с пожарными рукавами общим весом около 40 килограммов, затем кантование большой автомобильной покрышки, а потом вскрытие металлической двери специальным инструментом.
Состязания включали в себя семь упражнений: перемещение малой покрышки с помощью ударов кувалдой весом около пяти килограммов, бег змейкой с преодолением конусов-препятствий на расстояние 10 метров с пожарными рукавами общим весом около 40 килограммов, затем кантование большой автомобильной покрышки, а потом вскрытие металлической двери специальным инструментом.
Финальная дисциплина, учитывая уже пройденный путь, самая сложная. Спасатели должны проложить рукавную линию, протянув пожарный рукав через дверной проем, ликвидировать возгорание и извлечь условного пострадавшего (манекен весом более 70 килограммов) из тоннеля, имитирующего труднодоступное место.
Финальная дисциплина, учитывая уже пройденный путь, самая сложная. Спасатели должны проложить рукавную линию, протянув пожарный рукав через дверной проем, ликвидировать возгорание и извлечь условного пострадавшего (манекен весом более 70 килограммов) из тоннеля, имитирующего труднодоступное место.
Время прохождения дистанции по условиям не должно превышать 15 минут. Как отмечает начальник отдела профессиональной подготовки ПСЦ Игорь Зиновьев, иногда на основании одного этапа можно предугадать скорость, с которой участник пройдет всю дистанцию. "Если он выполняет норматив по надеванию одежды пожарного, рабочей проверки дыхательного аппарата и включению в противогаз за 40-50 секунд, то такая оперативность свидетельствует о серьезной заявке на победу", — отмечает Зиновьев.
Время прохождения дистанции по условиям не должно превышать 15 минут. Как отмечает начальник отдела профессиональной подготовки ПСЦ Игорь Зиновьев, иногда на основании одного этапа можно предугадать скорость, с которой участник пройдет всю дистанцию. "Если он выполняет норматив по надеванию одежды пожарного, рабочей проверки дыхательного аппарата и включению в противогаз за 40-50 секунд, то такая оперативность свидетельствует о серьезной заявке на победу", — отмечает Зиновьев.
При выполнении заданий участники получали штрафные баллы, которые при переводе в секунды могли стоить им призового места. Штрафы дают за сбитый во время бега конус, удар кувалдой по тренажеру вместо покрышки, не перекрытый пожарный ствол после поражения мишени (условного возгорания) и даже за подсказки коллегам.
При выполнении заданий участники получали штрафные баллы, которые при переводе в секунды могли стоить им призового места. Штрафы дают за сбитый во время бега конус, удар кувалдой по тренажеру вместо покрышки, не перекрытый пожарный ствол после поражения мишени (условного возгорания) и даже за подсказки коллегам.
По словам призера соревнований, сотрудника пожарно-спасательного отряда №204 Антона Желаднова, для подготовленного человека такие испытания не являются сложными. "Мы постоянно готовимся, выполняем нормативы. Поэтому ничего сложного не было. Разве что на последнем этапе "забиваются" руки и ноги, когда из тоннеля надо вытащить пострадавшего", — говорит он.
По словам призера соревнований, сотрудника пожарно-спасательного отряда №204 Антона Желаднова, для подготовленного человека такие испытания не являются сложными. "Мы постоянно готовимся, выполняем нормативы. Поэтому ничего сложного не было. Разве что на последнем этапе "забиваются" руки и ноги, когда из тоннеля надо вытащить пострадавшего", — говорит он.
Другой участник, победитель этапа в дыхательных аппаратах, сотрудник пожарно-спасательного отряда №206 Эдуард Балаев отмечает, что важна аккуратность, потому что в противном случае можно получить много штрафных баллов, которые снизят шансы на победу. "Что касается мотивации, мною движет интерес побороться с сильнейшим и возможность показать себя и проверить свои возможности", — указывает он.
Другой участник, победитель этапа в дыхательных аппаратах, сотрудник пожарно-спасательного отряда №206 Эдуард Балаев отмечает, что важна аккуратность, потому что в противном случае можно получить много штрафных баллов, которые снизят шансы на победу. "Что касается мотивации, мною движет интерес побороться с сильнейшим и возможность показать себя и проверить свои возможности", — указывает он.