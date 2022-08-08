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Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных - РИА Новости, 08.08.2022
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Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных
Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных - РИА Новости, 08.08.2022
Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных
Любые состязания спасателей — это прежде всего проверка своих навыков, а уже потом медали и признание. Одним из таких мероприятий стали Московские городские... РИА Новости, 08.08.2022
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Любые состязания спасателей — это прежде всего проверка своих навыков, а уже потом медали и признание. Одним из таких мероприятий стали Московские городские соревнования среди пожарных и спасателей "Пожарный Олимп". Как прошли соревнования участников, состоящие из семи испытаний, смотрите в галерее РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, соревнования, москва
08:00 08.08.2022 (обновлено: 08:07 08.08.2022)
 

Семь ступеней на Олимп: как проходят соревнования спасателей и пожарных

Читать ria.ru в
Любые состязания спасателей — это прежде всего проверка своих навыков, а уже потом медали и признание. Одним из таких мероприятий стали Московские городские соревнования среди пожарных и спасателей "Пожарный Олимп". Как прошли соревнования участников, состоящие из семи испытаний, смотрите в галерее РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Отборочный этап соревнований прошел на учебном полигоне департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в Апаринках.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
1 из 9

Отборочный этап соревнований прошел на учебном полигоне департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в Апаринках.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В течение двух дней пожарные и спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы и Московского авиационного центра выявляли 20 лучших, которые в составе команды представят ведомство на всероссийских соревнованиях.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
2 из 9

В течение двух дней пожарные и спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы и Московского авиационного центра выявляли 20 лучших, которые в составе команды представят ведомство на всероссийских соревнованиях.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Наиболее зрелищный этап состоялся в первый день: участники выполняли упражнения специальной дистанции в полной боевой экипировке с включенными дыхательными аппаратами, применяемыми для выполнения боевых задач в непригодной для дыхания среде. Во второй день соревнований свое мастерство показали участники, проходящие дистанцию без дыхательных аппаратов.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
3 из 9

Наиболее зрелищный этап состоялся в первый день: участники выполняли упражнения специальной дистанции в полной боевой экипировке с включенными дыхательными аппаратами, применяемыми для выполнения боевых задач в непригодной для дыхания среде. Во второй день соревнований свое мастерство показали участники, проходящие дистанцию без дыхательных аппаратов.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Состязания включали в себя семь упражнений: перемещение малой покрышки с помощью ударов кувалдой весом около пяти килограммов, бег змейкой с преодолением конусов-препятствий на расстояние 10 метров с пожарными рукавами общим весом около 40 килограммов, затем кантование большой автомобильной покрышки, а потом вскрытие металлической двери специальным инструментом.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
4 из 9

Состязания включали в себя семь упражнений: перемещение малой покрышки с помощью ударов кувалдой весом около пяти килограммов, бег змейкой с преодолением конусов-препятствий на расстояние 10 метров с пожарными рукавами общим весом около 40 килограммов, затем кантование большой автомобильной покрышки, а потом вскрытие металлической двери специальным инструментом.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Финальная дисциплина, учитывая уже пройденный путь, самая сложная. Спасатели должны проложить рукавную линию, протянув пожарный рукав через дверной проем, ликвидировать возгорание и извлечь условного пострадавшего (манекен весом более 70 килограммов) из тоннеля, имитирующего труднодоступное место.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
5 из 9

Финальная дисциплина, учитывая уже пройденный путь, самая сложная. Спасатели должны проложить рукавную линию, протянув пожарный рукав через дверной проем, ликвидировать возгорание и извлечь условного пострадавшего (манекен весом более 70 килограммов) из тоннеля, имитирующего труднодоступное место.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Время прохождения дистанции по условиям не должно превышать 15 минут. Как отмечает начальник отдела профессиональной подготовки ПСЦ Игорь Зиновьев, иногда на основании одного этапа можно предугадать скорость, с которой участник пройдет всю дистанцию. "Если он выполняет норматив по надеванию одежды пожарного, рабочей проверки дыхательного аппарата и включению в противогаз за 40-50 секунд, то такая оперативность свидетельствует о серьезной заявке на победу", — отмечает Зиновьев.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
6 из 9

Время прохождения дистанции по условиям не должно превышать 15 минут. Как отмечает начальник отдела профессиональной подготовки ПСЦ Игорь Зиновьев, иногда на основании одного этапа можно предугадать скорость, с которой участник пройдет всю дистанцию. "Если он выполняет норматив по надеванию одежды пожарного, рабочей проверки дыхательного аппарата и включению в противогаз за 40-50 секунд, то такая оперативность свидетельствует о серьезной заявке на победу", — отмечает Зиновьев.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

При выполнении заданий участники получали штрафные баллы, которые при переводе в секунды могли стоить им призового места. Штрафы дают за сбитый во время бега конус, удар кувалдой по тренажеру вместо покрышки, не перекрытый пожарный ствол после поражения мишени (условного возгорания) и даже за подсказки коллегам.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
7 из 9

При выполнении заданий участники получали штрафные баллы, которые при переводе в секунды могли стоить им призового места. Штрафы дают за сбитый во время бега конус, удар кувалдой по тренажеру вместо покрышки, не перекрытый пожарный ствол после поражения мишени (условного возгорания) и даже за подсказки коллегам.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

По словам призера соревнований, сотрудника пожарно-спасательного отряда №204 Антона Желаднова, для подготовленного человека такие испытания не являются сложными. "Мы постоянно готовимся, выполняем нормативы. Поэтому ничего сложного не было. Разве что на последнем этапе "забиваются" руки и ноги, когда из тоннеля надо вытащить пострадавшего", — говорит он.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
8 из 9

По словам призера соревнований, сотрудника пожарно-спасательного отряда №204 Антона Желаднова, для подготовленного человека такие испытания не являются сложными. "Мы постоянно готовимся, выполняем нормативы. Поэтому ничего сложного не было. Разве что на последнем этапе "забиваются" руки и ноги, когда из тоннеля надо вытащить пострадавшего", — говорит он.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Другой участник, победитель этапа в дыхательных аппаратах, сотрудник пожарно-спасательного отряда №206 Эдуард Балаев отмечает, что важна аккуратность, потому что в противном случае можно получить много штрафных баллов, которые снизят шансы на победу. "Что касается мотивации, мною движет интерес побороться с сильнейшим и возможность показать себя и проверить свои возможности", — указывает он.

Городской конкурс среди пожарных и спасателей Пожарный Олимп
9 из 9

Другой участник, победитель этапа в дыхательных аппаратах, сотрудник пожарно-спасательного отряда №206 Эдуард Балаев отмечает, что важна аккуратность, потому что в противном случае можно получить много штрафных баллов, которые снизят шансы на победу. "Что касается мотивации, мною движет интерес побороться с сильнейшим и возможность показать себя и проверить свои возможности", — указывает он.

© Фото : Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ
 
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