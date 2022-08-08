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Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено - РИА Новости, 08.08.2022
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Республика Саха (Якутия)
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Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено
Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено - РИА Новости, 08.08.2022
Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено
Авиапатрулирование и космический мониторинг за прошедшие сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии, сообщил заместитель... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T04:38
2022-08-08T11:27
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 8 авг — РИА Новости. Авиапатрулирование и космический мониторинг за прошедшие сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев на брифинге оперативного штаба.По данным оперштаба, в Якутии на аналогичную дату прошлого года было зарегистрировано 156 лесных пожаров на общей площади свыше 3 миллионов гектаров.В настоящее время в республике тушат десять лесных пожаров на общей площади 70 221 гектар в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Усть-Майском районах. Из них локализовано шесть пожаров площадью 30 006 гектаров. Всего в борьбе с лесными пожарами задействованы 760 человек, привлечена 51 единица техники.Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров. Режим ЧС федерального уровня позволяет Якутии по упрощенному порядку привлекать дополнительные силы на ликвидацию лесных пожаров.
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общество
04:38 08.08.2022 (обновлено: 11:27 08.08.2022)
 
Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено

Оперштаб сообщил об отсутствии новых лесных пожаров в Якутии за прошедшие сутки

© Фото предоставлено ЯкутлесресурсСотрудники "Якутлесресурс"
Сотрудники Якутлесресурс
© Фото предоставлено Якутлесресурс
Сотрудники "Якутлесресурс"
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 авг — РИА Новости. Авиапатрулирование и космический мониторинг за прошедшие сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев на брифинге оперативного штаба.
"За прошедшие сутки в результате авиационного и космического мониторинга на территории республики не было обнаружено ни одного пожара… Локализовано шесть лесных пожаров на общей площади свыше 30 тысяч гектар… Ликвидировано девять пожаров на общей площади, пройденной огнем, 9 771 гектар. Всего на начало суток действуют 46 лесных пожаров на общей площади 260 360 гектаров", — рассказал Коноплев.
По данным оперштаба, в Якутии на аналогичную дату прошлого года было зарегистрировано 156 лесных пожаров на общей площади свыше 3 миллионов гектаров.
В настоящее время в республике тушат десять лесных пожаров на общей площади 70 221 гектар в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Усть-Майском районах. Из них локализовано шесть пожаров площадью 30 006 гектаров. Всего в борьбе с лесными пожарами задействованы 760 человек, привлечена 51 единица техники.
Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров. Режим ЧС федерального уровня позволяет Якутии по упрощенному порядку привлекать дополнительные силы на ликвидацию лесных пожаров.
Лесные пожары в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 10:27Республика Саха (Якутия)
В Якутии на тушении пожаров работает вертолет с большей дальностью полета
 
Республика Саха (Якутия)Общество
 
 
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