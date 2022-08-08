https://ria.ru/20220808/pozhar-1807920168.html

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено - РИА Новости, 08.08.2022

Новых лесных пожаров за прошедшие сутки в Якутии не обнаружено

Авиапатрулирование и космический мониторинг за прошедшие сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии, сообщил заместитель... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T04:38

2022-08-08T04:38

2022-08-08T11:27

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 8 авг — РИА Новости. Авиапатрулирование и космический мониторинг за прошедшие сутки не обнаружили новых очагов возгорания на территории лесного фонда Якутии, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Андрей Коноплев на брифинге оперативного штаба.По данным оперштаба, в Якутии на аналогичную дату прошлого года было зарегистрировано 156 лесных пожаров на общей площади свыше 3 миллионов гектаров.В настоящее время в республике тушат десять лесных пожаров на общей площади 70 221 гектар в Алданском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Усть-Майском районах. Из них локализовано шесть пожаров площадью 30 006 гектаров. Всего в борьбе с лесными пожарами задействованы 760 человек, привлечена 51 единица техники.Вертолет Ми-8-МТВ-1 Авиалесоохраны применяется в Якутии на тушении лесных пожаров. Режим ЧС федерального уровня позволяет Якутии по упрощенному порядку привлекать дополнительные силы на ликвидацию лесных пожаров.

https://ria.ru/20220805/yakutiya-1807412818.html

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общество