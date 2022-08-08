https://ria.ru/20220808/pomosch-1808052160.html

Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022

Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Кузбасс отправил очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:32

2022-08-08T14:32

2022-08-08T14:53

специальная военная операция на украине

сергей цивилев

донбасс

горловка

прокопьевск

единая россия

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КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Кузбасс отправил очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что всего с начала специальной военной операции Кузбасское региональное отделение партии "Единая Россия" отправило более 250 тонн гуманитарных грузов. Кроме сбора гуманитарной помощи, в Кузбассе по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет, куда можно перечислять средства на восстановление Горловки. На данный момент жители Кузбасса собрали 10 миллионов 609 тысяч рублей."Кузбасс неразрывно связан с Донбассом. Именно специалисты из Донбасса приезжали и помогали строить наш Кузбасс... Город Горловка стал побратимом Прокопьевска еще до Великой Отечественной войны. В декабре 1935 года шестеро шахтеров из Кузбасса при температуре ниже 50 градусов на лыжах прошли 4400 километров до Донбасса — в честь великой дружбы между нашими регионами. Сегодня мы в очередной раз отправляем гуманитарный груз для людей Донбасса", — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

горловка

прокопьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей цивилев, донбасс, горловка, прокопьевск, единая россия