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Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/pomosch-1808052160.html
Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса
Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022
Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса
Кузбасс отправил очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:32
2022-08-08T14:53
специальная военная операция на украине
сергей цивилев
донбасс
горловка
прокопьевск
единая россия
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КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Кузбасс отправил очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что всего с начала специальной военной операции Кузбасское региональное отделение партии "Единая Россия" отправило более 250 тонн гуманитарных грузов. Кроме сбора гуманитарной помощи, в Кузбассе по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет, куда можно перечислять средства на восстановление Горловки. На данный момент жители Кузбасса собрали 10 миллионов 609 тысяч рублей."Кузбасс неразрывно связан с Донбассом. Именно специалисты из Донбасса приезжали и помогали строить наш Кузбасс... Город Горловка стал побратимом Прокопьевска еще до Великой Отечественной войны. В декабре 1935 года шестеро шахтеров из Кузбасса при температуре ниже 50 градусов на лыжах прошли 4400 километров до Донбасса — в честь великой дружбы между нашими регионами. Сегодня мы в очередной раз отправляем гуманитарный груз для людей Донбасса", — рассказал губернатор Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей цивилев, донбасс, горловка, прокопьевск, единая россия
14:32 08.08.2022 (обновлено: 14:53 08.08.2022)
 
Кузбасс отправил две фуры с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Кузбасс отправил две 20-тонные фуры гуманитарной помощи для жителей Донбасса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 авг – РИА Новости. Кузбасс отправил очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Сегодня две 20-тонные фуры гуманитарной помощи отправились в Донбасс. Помощь собирали неравнодушные жители, активисты и депутаты. Часть гуманитарного груза будет направлена в Горловку, другая часть — в пункты временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР, которые работают в Ростовской области", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с начала специальной военной операции Кузбасское региональное отделение партии "Единая Россия" отправило более 250 тонн гуманитарных грузов. Кроме сбора гуманитарной помощи, в Кузбассе по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет, куда можно перечислять средства на восстановление Горловки. На данный момент жители Кузбасса собрали 10 миллионов 609 тысяч рублей.
"Кузбасс неразрывно связан с Донбассом. Именно специалисты из Донбасса приезжали и помогали строить наш Кузбасс... Город Горловка стал побратимом Прокопьевска еще до Великой Отечественной войны. В декабре 1935 года шестеро шахтеров из Кузбасса при температуре ниже 50 градусов на лыжах прошли 4400 километров до Донбасса — в честь великой дружбы между нашими регионами. Сегодня мы в очередной раз отправляем гуманитарный груз для людей Донбасса", — рассказал губернатор Сергей Цивилев.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЦивилевДонбассГорловкаПрокопьевскЕдиная Россия
 
 
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