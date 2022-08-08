https://ria.ru/20220808/pogoda-1808170831.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 08.08.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
В Москве, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:26
2022-08-08T20:26
2022-08-08T20:26
общество
москва
погода
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Москве, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220808/otravlenie-1808072524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Столичный КГХ предупредил москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы