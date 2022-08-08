https://ria.ru/20220808/pogoda-1808170831.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 08.08.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В Москве, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:26

2022-08-08T20:26

2022-08-08T20:26

общество

москва

погода

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Москве, по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 14-17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220808/otravlenie-1808072524.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, москва, погода