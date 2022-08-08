https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807963041.html
Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн
Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн - РИА Новости, 08.08.2022
Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн
Оформить договор аренды или покупки земли на территории Московской области теперь возможно в онлайн-формате с помощью приложения "Госключ", говорится в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:52
2022-08-08T10:52
2022-08-08T10:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
аренда
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Оформить договор аренды или покупки земли на территории Московской области теперь возможно в онлайн-формате с помощью приложения "Госключ", говорится в сообщении министерстве государственного управления информационных технологий и связи Подмосковья."После успешного оформления онлайн-заявления в личный кабинет заявителя придет договор купли-продажи или аренды. Подписать его можно быстро и удобно в приложении "Госключ". При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Для подписания договора купли-продажи или аренды в "Госключе" необходимо сформировать заявление, дождаться поступления договора в личный кабинет, после чего направить документ в приложение "Госключ". Подписать документы необходимо в течение суток. После этого файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.
https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807960446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), аренда