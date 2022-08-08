https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807963041.html

Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн

Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн - РИА Новости, 08.08.2022

Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн

Оформить договор аренды или покупки земли на территории Московской области теперь возможно в онлайн-формате с помощью приложения "Госключ", говорится в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:52

2022-08-08T10:52

2022-08-08T10:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

аренда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Оформить договор аренды или покупки земли на территории Московской области теперь возможно в онлайн-формате с помощью приложения "Госключ", говорится в сообщении министерстве государственного управления информационных технологий и связи Подмосковья."После успешного оформления онлайн-заявления в личный кабинет заявителя придет договор купли-продажи или аренды. Подписать его можно быстро и удобно в приложении "Госключ". При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Для подписания договора купли-продажи или аренды в "Госключе" необходимо сформировать заявление, дождаться поступления договора в личный кабинет, после чего направить документ в приложение "Госключ". Подписать документы необходимо в течение суток. После этого файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.

https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807960446.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), аренда