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Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн - РИА Новости, 08.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807963041.html
Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн
Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн - РИА Новости, 08.08.2022
Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн
Оформить договор аренды или покупки земли на территории Московской области теперь возможно в онлайн-формате с помощью приложения "Госключ", говорится в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:52
2022-08-08T10:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
аренда
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Оформить договор аренды или покупки земли на территории Московской области теперь возможно в онлайн-формате с помощью приложения "Госключ", говорится в сообщении министерстве государственного управления информационных технологий и связи Подмосковья."После успешного оформления онлайн-заявления в личный кабинет заявителя придет договор купли-продажи или аренды. Подписать его можно быстро и удобно в приложении "Госключ". При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Для подписания договора купли-продажи или аренды в "Госключе" необходимо сформировать заявление, дождаться поступления договора в личный кабинет, после чего направить документ в приложение "Госключ". Подписать документы необходимо в течение суток. После этого файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), аренда
10:52 08.08.2022
 

Подписать договор покупки земли в Подмосковье теперь можно онлайн

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Оформить договор аренды или покупки земли на территории Московской области теперь возможно в онлайн-формате с помощью приложения "Госключ", говорится в сообщении министерстве государственного управления информационных технологий и связи Подмосковья.
"После успешного оформления онлайн-заявления в личный кабинет заявителя придет договор купли-продажи или аренды. Подписать его можно быстро и удобно в приложении "Госключ". При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
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Для подписания договора купли-продажи или аренды в "Госключе" необходимо сформировать заявление, дождаться поступления договора в личный кабинет, после чего направить документ в приложение "Госключ". Подписать документы необходимо в течение суток. После этого файл с электронной подписью вернется в личный кабинет заявителя.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Аренда
 
 
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