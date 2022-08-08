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В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана - РИА Новости, 08.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807960446.html
В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана
В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана
Средняя продолжительность восстановительных работ после урагана в Московской области составила менее двух часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:48
2022-08-08T10:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
дмитров
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Средняя продолжительность восстановительных работ после урагана в Московской области составила менее двух часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Согласно справке пресс-службы, за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев аварийных отключений на объектах электроснабжения, что на 2 позиции ниже среднесуточных показателей с начала текущего года."Ураган, накрывший Московскую область в минувшие сутки, обошелся без серьезных аварий на сетях электроснабжения", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что всего было зафиксировано по 2 случая отключения электроэнергии в Балашихе, Богородском, Пушкинском и Раменском городских округах, по одному отключению в Дмитрове, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Химках, Люберцах, Одинцово и Кашире. Энергетики Подмосковья оперативно устранили все последствия грозы."Средняя продолжительность восстановительных работ составила 1 час 12 минут. В настоящее время аварийных отключений на сетях электроснабжения не зафиксировано", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220803/podmoskove-1807004607.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), балашиха, дмитров, жкх
10:48 08.08.2022
 

В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭлектрик на опоре линии электропередачи
Электрик на опоре линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Электрик на опоре линии электропередачи
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Средняя продолжительность восстановительных работ после урагана в Московской области составила менее двух часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
Согласно справке пресс-службы, за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев аварийных отключений на объектах электроснабжения, что на 2 позиции ниже среднесуточных показателей с начала текущего года.
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"Ураган, накрывший Московскую область в минувшие сутки, обошелся без серьезных аварий на сетях электроснабжения", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что всего было зафиксировано по 2 случая отключения электроэнергии в Балашихе, Богородском, Пушкинском и Раменском городских округах, по одному отключению в Дмитрове, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Химках, Люберцах, Одинцово и Кашире. Энергетики Подмосковья оперативно устранили все последствия грозы.
"Средняя продолжительность восстановительных работ составила 1 час 12 минут. В настоящее время аварийных отключений на сетях электроснабжения не зафиксировано", - добавили в ведомстве.
 
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