https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807960446.html

В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана

В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана - РИА Новости, 08.08.2022

В Подмосковье подвели итоги восстановительных работ после урагана

Средняя продолжительность восстановительных работ после урагана в Московской области составила менее двух часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:48

2022-08-08T10:48

2022-08-08T10:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

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жкх

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Средняя продолжительность восстановительных работ после урагана в Московской области составила менее двух часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Согласно справке пресс-службы, за минувшие сутки зафиксировано 15 случаев аварийных отключений на объектах электроснабжения, что на 2 позиции ниже среднесуточных показателей с начала текущего года."Ураган, накрывший Московскую область в минувшие сутки, обошелся без серьезных аварий на сетях электроснабжения", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что всего было зафиксировано по 2 случая отключения электроэнергии в Балашихе, Богородском, Пушкинском и Раменском городских округах, по одному отключению в Дмитрове, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Химках, Люберцах, Одинцово и Кашире. Энергетики Подмосковья оперативно устранили все последствия грозы."Средняя продолжительность восстановительных работ составила 1 час 12 минут. В настоящее время аварийных отключений на сетях электроснабжения не зафиксировано", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220803/podmoskove-1807004607.html

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балашиха

дмитров

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, дмитров, жкх