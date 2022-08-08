Бжания поддержал Гаглоева в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию
Президент Абхазии Бжания направил Гаглоеву слова поддержки в годовщину нападения Грузии
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил своему югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву слова поддержки в годовщину нападения Грузии на Южную Осетию, сообщает пресс-служба абхазского лидера.
"Уважаемый Алан Эдуардович, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично выражаю искренние слова поддержки в связи с 14-й годовщиной начала вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия", - говорится в сообщении.
Бжания подчеркнул, что совершив бесчеловечное и вероломное преступление, Грузия в очередной раз показала всему международному сообществу свои истинные цели и лицо. "Стойкий и храбрый народ Южной Осетии выстоял перед натиском врага, отстоял свою независимость и свободу. Мы благодарны Российской Федерации, вставшей на защиту югоосетинского народа, защиту справедливости и мира", - отмечается в письме.
Он также отметил, что народ Абхазии знает, что такое боль утраты родных и близких и сегодня скорбит вместе с братским югоосетинским народом. "Позвольте пожелать Вам, уважаемый Алан Эдуардович, и народу Южной Осетии – мира, добра и процветания", - говорится в тексте.
МИД Абхазии заявил, что "дата 8 августа 2008 года навсегда останется одной из самых трагических в современной истории Республики Южная Осетия".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.