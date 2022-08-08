https://ria.ru/20220808/pervoklassniki-1808123961.html
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары - РИА Новости, 08.08.2022
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары
Все первоклассники в Донецкой Народной Республике к 1 сентября получат бесплатные ранцы и пишущие принадлежности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:50
2022-08-08T17:50
2022-08-08T17:52
донецкая народная республика
ненецкий автономный округ
единая россия
денис пушилин
юрий бездудный
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Все первоклассники в Донецкой Народной Республике к 1 сентября получат бесплатные ранцы и пишущие принадлежности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, в рамках "недавно подписанного соглашения о сотрудничестве между общественным движением "Донецкая Республика" и всероссийской политической партией Единая Россия стартовала акция "Собери ребенка в школу"."Губернатор Ненецкого автономного округа приготовил подарок сразу всем первоклассникам ДНР: ранец и школьные письменные принадлежности. Искренне благодарю губернатора Юрия Бездудного и всех наших верных друзей из партии "Единая Россия", - сказал Пушилин.
https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807584175.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ненецкий автономный округ, единая россия, денис пушилин, юрий бездудный
17:50 08.08.2022 (обновлено: 17:52 08.08.2022)
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары
Глава ДНР Пушилин: все первоклассники к 1 сентября получат бесплатные ранцы и канцтовары