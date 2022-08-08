Рейтинг@Mail.ru
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/pervoklassniki-1808123961.html
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары - РИА Новости, 08.08.2022
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары
Все первоклассники в Донецкой Народной Республике к 1 сентября получат бесплатные ранцы и пишущие принадлежности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:50
2022-08-08T17:52
донецкая народная республика
ненецкий автономный округ
единая россия
денис пушилин
юрий бездудный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_a166bf109a6eb3201edfbdf37eda991e.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Все первоклассники в Донецкой Народной Республике к 1 сентября получат бесплатные ранцы и пишущие принадлежности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, в рамках "недавно подписанного соглашения о сотрудничестве между общественным движением "Донецкая Республика" и всероссийской политической партией Единая Россия стартовала акция "Собери ребенка в школу"."Губернатор Ненецкого автономного округа приготовил подарок сразу всем первоклассникам ДНР: ранец и школьные письменные принадлежности. Искренне благодарю губернатора Юрия Бездудного и всех наших верных друзей из партии "Единая Россия", - сказал Пушилин.
https://realty.ria.ru/20220805/mariupol-1807584175.html
донецкая народная республика
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576570191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_97a6902a8dac81345341bbc0914edf44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ненецкий автономный округ, единая россия, денис пушилин, юрий бездудный
17:50 08.08.2022 (обновлено: 17:52 08.08.2022)
 
В ДНР первоклассники бесплатно получат к 1 сентября ранцы и канцтовары

Глава ДНР Пушилин: все первоклассники к 1 сентября получат бесплатные ранцы и канцтовары

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами
Первоклассники сидят за партами - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Первоклассники сидят за партами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Все первоклассники в Донецкой Народной Республике к 1 сентября получат бесплатные ранцы и пишущие принадлежности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в рамках "недавно подписанного соглашения о сотрудничестве между общественным движением "Донецкая Республика" и всероссийской политической партией Единая Россия стартовала акция "Собери ребенка в школу".
"Губернатор Ненецкого автономного округа приготовил подарок сразу всем первоклассникам ДНР: ранец и школьные письменные принадлежности. Искренне благодарю губернатора Юрия Бездудного и всех наших верных друзей из партии "Единая Россия", - сказал Пушилин.
Сотрудники строительной компании из Санкт-Петербурга Модуль Центр ведут восстановительные работы в разрушенной в результате обстрелов школы № 65 Мариуполя - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 17:05
Школы и детсады в Мариуполе частично восстановят к новому учебному году
 
Донецкая Народная РеспубликаНенецкий автономный округЕдиная РоссияДенис ПушилинЮрий Бездудный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала