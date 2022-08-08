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В Эстонии сообщили, что власти Нарвы согласны перенести танк-памятник Т-34 - РИА Новости, 08.08.2022
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В Эстонии сообщили, что власти Нарвы согласны перенести танк-памятник Т-34
В Эстонии сообщили, что власти Нарвы согласны перенести танк-памятник Т-34 - РИА Новости, 08.08.2022
В Эстонии сообщили, что власти Нарвы согласны перенести танк-памятник Т-34
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, прибывшая в понедельник в Нарву, сообщила, что местные власти согласились перенести установленный на въезде в город... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:21
2022-08-08T16:21
в мире
нарва
эстония
т-34
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, прибывшая в понедельник в Нарву, сообщила, что местные власти согласились перенести установленный на въезде в город советский танк-памятник Т-34.Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что правящая в городе коалиция приняла решение о переносе танка в музей. "Заседание горсобрания, на котором будут утверждены соответствующие решения, может пройти во вторник", - сказала Райк.Премьер отметила, что памятники с культурной и исторической ценностью будут перенесены в музей. "Мы не планируем что-то сломать, мы хотим сделать это достойно", - добавила она.Каллас также сообщила, что пока нет конкретных сроков переноса танка. "Катри Райк и горсобрание сказали, что это две недели, но я считаю, что надо действовать быстрее", - подчеркнула она.На прошлой неделе Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400.Мэр Нарвы высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.
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в мире, нарва, эстония, т-34
16:21 08.08.2022
 
В Эстонии сообщили, что власти Нарвы согласны перенести танк-памятник Т-34

Премьер Эстонии Каллас сообщила, что власти Нарвы согласились перенести танк-памятник Т-34

CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-JõesuuТанк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу
Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu
Танк Т-34, установленный между Нарвой и Нарва-Йыэсуу . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, прибывшая в понедельник в Нарву, сообщила, что местные власти согласились перенести установленный на въезде в город советский танк-памятник Т-34.
"Большое достижение, что у нас нет с нарвскими властями разногласий, что танк нужно перенести. Я заверяю, что памятники с советской символикой будут перенесены с уважительным отношением. Историю необходимо помнить, уважать и объяснять, это помогает нам понимать и слышать друг друга", - сказала Каллас на пресс-конференции в Нарве.
Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила, что правящая в городе коалиция приняла решение о переносе танка в музей. "Заседание горсобрания, на котором будут утверждены соответствующие решения, может пройти во вторник", - сказала Райк.
Премьер отметила, что памятники с культурной и исторической ценностью будут перенесены в музей. "Мы не планируем что-то сломать, мы хотим сделать это достойно", - добавила она.
Каллас также сообщила, что пока нет конкретных сроков переноса танка. "Катри Райк и горсобрание сказали, что это две недели, но я считаю, что надо действовать быстрее", - подчеркнула она.
На прошлой неделе Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. По словам премьера, таких памятников насчитывается от 200 до 400.
Мэр Нарвы высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1970 года. Танк Т-34 установлен в том самом месте, где части Красной Армии форсировали реку Нарову в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили Нарву.
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 16:10
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В миреНарваЭстонияТ-34
 
 
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