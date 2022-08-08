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Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.08.2022
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Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.08.2022
Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта Алексея Овчинина, не долетевшего до Международной космической станции (МКС) в 2018 году из-за аварии ракеты, но... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:34
2022-08-08T17:35
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
владимир путин
алексей овчинин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта Алексея Овчинина, не долетевшего до Международной космической станции (МКС) в 2018 году из-за аварии ракеты, но позднее всё равно работавшего на станции, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу президента, также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени ведущий инженер головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Курилов, а еще ряд сотрудников этого предприятия удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалей "За заслуги в освоении космоса".Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. Находившиеся на борту Овчинин и Хейг благодаря системе аварийного спасения благополучно приземлились в казахстанской степи. Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.Овчинин с Хейгом все-таки попали на МКС на "Союзе МС-12" в марте 2019 года. Позднее космонавт и астронавт получили ордена Мужества.
https://ria.ru/20220504/kosmonavt-1786873328.html
https://ria.ru/20210526/aeroporty-1734324061.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), владимир путин, алексей овчинин
17:34 08.08.2022 (обновлено: 17:35 08.08.2022)
 
Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил космонавта Овчинина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмонавт Алексей Овчинин
Космонавт Алексей Овчинин - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космонавт Алексей Овчинин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта Алексея Овчинина, не долетевшего до Международной космической станции (МКС) в 2018 году из-за аварии ракеты, но позднее всё равно работавшего на станции, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Овчинина Алексея Николаевича", - говорится в документе.
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Согласно указу президента, также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени ведущий инженер головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Курилов, а еще ряд сотрудников этого предприятия удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалей "За заслуги в освоении космоса".
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. Находившиеся на борту Овчинин и Хейг благодаря системе аварийного спасения благополучно приземлились в казахстанской степи. Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.
Овчинин с Хейгом все-таки попали на МКС на "Союзе МС-12" в марте 2019 года. Позднее космонавт и астронавт получили ордена Мужества.
Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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Космос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Владимир ПутинАлексей Овчинин
 
 
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