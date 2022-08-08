https://ria.ru/20220808/ovchinin-1808118502.html

Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.08.2022

Переживший аварию космонавт получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта Алексея Овчинина, не долетевшего до Международной космической станции (МКС) в 2018 году из-за аварии ракеты, но... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:34

2022-08-08T17:34

2022-08-08T17:35

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

владимир путин

алексей овчинин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил космонавта Алексея Овчинина, не долетевшего до Международной космической станции (МКС) в 2018 году из-за аварии ракеты, но позднее всё равно работавшего на станции, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу президента, также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени ведущий инженер головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Александр Курилов, а еще ряд сотрудников этого предприятия удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалей "За заслуги в освоении космоса".Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. Находившиеся на борту Овчинин и Хейг благодаря системе аварийного спасения благополучно приземлились в казахстанской степи. Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.Овчинин с Хейгом все-таки попали на МКС на "Союзе МС-12" в марте 2019 года. Позднее космонавт и астронавт получили ордена Мужества.

https://ria.ru/20220504/kosmonavt-1786873328.html

https://ria.ru/20210526/aeroporty-1734324061.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), владимир путин, алексей овчинин