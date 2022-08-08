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Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым - РИА Новости, 08.08.2022
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Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым
Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым - РИА Новости, 08.08.2022
Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым
Иркутская область приобрела для 94 детей города Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:50
2022-08-08T15:50
россия
иркутская область
луганская народная республика
общество
кировск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Иркутская область приобрела для 94 детей города Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 августа подписал соглашение о сотрудничестве с Кировском. Регион уже вручил подшефному городу 13 единиц коммунальной техники и направил школьников Кировска на отдых в оздоровительные лагеря на Байкале и в Крыму."Иркутская область направила детей из Кировска ЛНР на отдых в Крым. Всего в лагерь отправились 94 ребенка и сопровождающие. На берегу Черного моря они проведут 14 дней", - говорится в сообщении.Детский оздоровительный центр "Алые паруса", куда отправились дети, расположен в курортном районе пригорода Евпатории.
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россия
иркутская область
луганская народная республика
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россия, иркутская область, луганская народная республика, общество, кировск, игорь кобзев
15:50 08.08.2022
 
Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым

Иркутская область приобрела для 94 детей из Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены
Дети во время открытия летней смены - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Иркутская область приобрела для 94 детей города Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 августа подписал соглашение о сотрудничестве с Кировском. Регион уже вручил подшефному городу 13 единиц коммунальной техники и направил школьников Кировска на отдых в оздоровительные лагеря на Байкале и в Крыму.
"Иркутская область направила детей из Кировска ЛНР на отдых в Крым. Всего в лагерь отправились 94 ребенка и сопровождающие. На берегу Черного моря они проведут 14 дней", - говорится в сообщении.
Детский оздоровительный центр "Алые паруса", куда отправились дети, расположен в курортном районе пригорода Евпатории.
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РоссияИркутская областьЛуганская Народная РеспубликаОбществоКировскИгорь Кобзев
 
 
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