https://ria.ru/20220808/otdykh-1808083253.html

Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым

Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым - РИА Новости, 08.08.2022

Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым

Иркутская область приобрела для 94 детей города Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:50

2022-08-08T15:50

2022-08-08T15:50

россия

иркутская область

луганская народная республика

общество

кировск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Иркутская область приобрела для 94 детей города Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 августа подписал соглашение о сотрудничестве с Кировском. Регион уже вручил подшефному городу 13 единиц коммунальной техники и направил школьников Кировска на отдых в оздоровительные лагеря на Байкале и в Крыму."Иркутская область направила детей из Кировска ЛНР на отдых в Крым. Всего в лагерь отправились 94 ребенка и сопровождающие. На берегу Черного моря они проведут 14 дней", - говорится в сообщении.Детский оздоровительный центр "Алые паруса", куда отправились дети, расположен в курортном районе пригорода Евпатории.

https://ria.ru/20220806/deti-1807712392.html

россия

иркутская область

луганская народная республика

кировск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иркутская область, луганская народная республика, общество, кировск, игорь кобзев