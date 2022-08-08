https://ria.ru/20220808/otdykh-1808083253.html
Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым
Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым - РИА Новости, 08.08.2022
Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым
Иркутская область приобрела для 94 детей города Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:50
2022-08-08T15:50
2022-08-08T15:50
россия
иркутская область
луганская народная республика
общество
кировск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Иркутская область приобрела для 94 детей города Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым, сообщает пресс-служба правительства региона.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 3 августа подписал соглашение о сотрудничестве с Кировском. Регион уже вручил подшефному городу 13 единиц коммунальной техники и направил школьников Кировска на отдых в оздоровительные лагеря на Байкале и в Крыму."Иркутская область направила детей из Кировска ЛНР на отдых в Крым. Всего в лагерь отправились 94 ребенка и сопровождающие. На берегу Черного моря они проведут 14 дней", - говорится в сообщении.Детский оздоровительный центр "Алые паруса", куда отправились дети, расположен в курортном районе пригорода Евпатории.
https://ria.ru/20220806/deti-1807712392.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, луганская народная республика, общество, кировск, игорь кобзев
Иркутская область направила детей из Кировска в ЛНР на отдых в Крым
Иркутская область приобрела для 94 детей из Кировска в ЛНР путевки на отдых в Крым