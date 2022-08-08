Телеканал CBS заявил о внесении изменений в сюжет о военной помощи Украине
Телеканал CBS заявил о внесении изменений в свой сюжет о западной военной помощи Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский телеканал CBS сообщил о внесении изменений в свой сюжет о западной военной помощи Украине.
Ранее CBS снял документальный фильм, несколько героев которого заявили, что весомая часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
"Эта статья была обновлена с целью отразить изменения, произошедшие после того, как документальный фильм CBS "Поставки оружия на Украину" был снят. Документальный фильм тоже обновляется", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, глава волонтерской организации "Синее и желтое" Джонас Охман заявил, что с момента съемок документального фильма в конце апреля ситуация с доставкой помощи "значительно улучшилась".
Изначально Охман, чья организация, в частности, собирает на Западе деньги в помощь украинским силовикам, предположил, что до места назначения доходит только 30% передаваемой "помощи".
Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца". По его словам, это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.
По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев.