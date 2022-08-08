https://ria.ru/20220808/oruzhie-1808065991.html

Телеканал CBS заявил о внесении изменений в сюжет о военной помощи Украине

Телеканал CBS заявил о внесении изменений в сюжет о военной помощи Украине - РИА Новости, 08.08.2022

Телеканал CBS заявил о внесении изменений в сюжет о военной помощи Украине

Американский телеканал CBS сообщил о внесении изменений в свой сюжет о западной военной помощи Украине. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:05

2022-08-08T15:05

2022-08-08T15:05

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

дмитрий медведев

николай патрушев

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский телеканал CBS сообщил о внесении изменений в свой сюжет о западной военной помощи Украине.Ранее CBS снял документальный фильм, несколько героев которого заявили, что весомая часть западной военной помощи Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование."Эта статья была обновлена с целью отразить изменения, произошедшие после того, как документальный фильм CBS "Поставки оружия на Украину" был снят. Документальный фильм тоже обновляется", - говорится в сообщении.Как отмечает телеканал, глава волонтерской организации "Синее и желтое" Джонас Охман заявил, что с момента съемок документального фильма в конце апреля ситуация с доставкой помощи "значительно улучшилась".Изначально Охман, чья организация, в частности, собирает на Западе деньги в помощь украинским силовикам, предположил, что до места назначения доходит только 30% передаваемой "помощи".Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца". По его словам, это - трагедия для всего украинского народа, "но, похоже, все к этому и идет". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач. Развернутая глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина была для Запада только предлогом для открытого развязывания гибридной войны, направленной на ослабление и изоляцию России, полагает Патрушев.

https://ria.ru/20220808/oruzhie-1807952705.html

https://ria.ru/20220729/lavrov-1805987477.html

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий медведев, николай патрушев