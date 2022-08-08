https://ria.ru/20220808/oruzhie-1807952705.html

В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками

В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками - РИА Новости, 08.08.2022

В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками

Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:27

2022-08-08T10:27

2022-08-08T10:49

в мире

херсонская область

сша

николаевская область

ак-74

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 8 авг - РИА Новости. Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В конце июля силовикам поступили данные о Катриче Вадиме Михайловиче 1974 г.р., уроженце города Цюрупинск Херсонской области, ранее судимом за незаконный оборот оружия, о готовящейся сделке по покупке автомата АК-74 с магазином за 300 долларов США. Вадим Катрич предложил своему знакомому Валерию Розескулу приобрести АК-74 с магазином за 300 долларов. Кроме того, Катрич предложил к реализации и более крупную партию оружия, имеющегося в схронах в Николаевской области: стрелковое вооружение, патроны к нему, гранаты, запалы, тротил. В момент, когда Катрич и Розескул встретились для продажи оружия, преступники были захвачены оперативной группой российских силовиков", - рассказал собеседник агентства.По его словам, Катрич дал признательное показание по факту этой сделки, а наличие у себя стрелкового оружия объяснил тем, что нашел его в окрестностях села Челбурда Херсонской области после бегства оттуда украинских войск в феврале этого года.

https://ria.ru/20220801/skhrony-1806405079.html

херсонская область

сша

николаевская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , сша, николаевская область, ак-74, вооруженные силы украины