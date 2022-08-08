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В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками - РИА Новости, 08.08.2022
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В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками
В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками - РИА Новости, 08.08.2022
В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками
Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:27
2022-08-08T10:49
в мире
херсонская область
сша
николаевская область
ак-74
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 8 авг - РИА Новости. Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В конце июля силовикам поступили данные о Катриче Вадиме Михайловиче 1974 г.р., уроженце города Цюрупинск Херсонской области, ранее судимом за незаконный оборот оружия, о готовящейся сделке по покупке автомата АК-74 с магазином за 300 долларов США. Вадим Катрич предложил своему знакомому Валерию Розескулу приобрести АК-74 с магазином за 300 долларов. Кроме того, Катрич предложил к реализации и более крупную партию оружия, имеющегося в схронах в Николаевской области: стрелковое вооружение, патроны к нему, гранаты, запалы, тротил. В момент, когда Катрич и Розескул встретились для продажи оружия, преступники были захвачены оперативной группой российских силовиков", - рассказал собеседник агентства.По его словам, Катрич дал признательное показание по факту этой сделки, а наличие у себя стрелкового оружия объяснил тем, что нашел его в окрестностях села Челбурда Херсонской области после бегства оттуда украинских войск в феврале этого года.
https://ria.ru/20220801/skhrony-1806405079.html
херсонская область
сша
николаевская область
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в мире, херсонская область , сша, николаевская область, ак-74, вооруженные силы украины
10:27 08.08.2022 (обновлено: 10:49 08.08.2022)
 
В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками

В Херсонской области задержали торговцев оружием, брошенным ВСУ при отступлении

© РИА НовостиУкраинское оружие, изъятое у торговцев при задержании в Херсоне
Украинское оружие, изъятое у торговцев при задержании в Херсоне
© РИА Новости
Украинское оружие, изъятое у торговцев при задержании в Херсоне
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 8 авг - РИА Новости. Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В конце июля силовикам поступили данные о Катриче Вадиме Михайловиче 1974 г.р., уроженце города Цюрупинск Херсонской области, ранее судимом за незаконный оборот оружия, о готовящейся сделке по покупке автомата АК-74 с магазином за 300 долларов США. Вадим Катрич предложил своему знакомому Валерию Розескулу приобрести АК-74 с магазином за 300 долларов. Кроме того, Катрич предложил к реализации и более крупную партию оружия, имеющегося в схронах в Николаевской области: стрелковое вооружение, патроны к нему, гранаты, запалы, тротил. В момент, когда Катрич и Розескул встретились для продажи оружия, преступники были захвачены оперативной группой российских силовиков", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Катрич дал признательное показание по факту этой сделки, а наличие у себя стрелкового оружия объяснил тем, что нашел его в окрестностях села Челбурда Херсонской области после бегства оттуда украинских войск в феврале этого года.
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В миреХерсонская областьСШАНиколаевская областьАК-74Вооруженные силы Украины
 
 
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