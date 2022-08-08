10:27 08.08.2022 (обновлено: 10:49 08.08.2022)
В Херсоне задержали торговцев оружием, брошенным украинскими войсками
В Херсонской области задержали торговцев оружием, брошенным ВСУ при отступлении
© РИА НовостиУкраинское оружие, изъятое у торговцев при задержании в Херсоне
© РИА Новости
Украинское оружие, изъятое у торговцев при задержании в Херсоне
ХЕРСОН, 8 авг - РИА Новости. Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В конце июля силовикам поступили данные о Катриче Вадиме Михайловиче 1974 г.р., уроженце города Цюрупинск Херсонской области, ранее судимом за незаконный оборот оружия, о готовящейся сделке по покупке автомата АК-74 с магазином за 300 долларов США. Вадим Катрич предложил своему знакомому Валерию Розескулу приобрести АК-74 с магазином за 300 долларов. Кроме того, Катрич предложил к реализации и более крупную партию оружия, имеющегося в схронах в Николаевской области: стрелковое вооружение, патроны к нему, гранаты, запалы, тротил. В момент, когда Катрич и Розескул встретились для продажи оружия, преступники были захвачены оперативной группой российских силовиков", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Катрич дал признательное показание по факту этой сделки, а наличие у себя стрелкового оружия объяснил тем, что нашел его в окрестностях села Челбурда Херсонской области после бегства оттуда украинских войск в феврале этого года.