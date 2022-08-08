https://ria.ru/20220808/opasnost-1807960999.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.08.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлен на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:48

2022-08-08T10:48

2022-08-08T10:48

россия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлен на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания администрации региона."Принято решение о продлении сегодня с 17:00 ещё на 15 суток "желтого" режима террористической опасности... Сегодня особый режим террористической опасности позволяет спецслужбам держать ситуацию на контроле и обеспечивать безопасность", - сообщил Старовойт.

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россия

курская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, курская область, роман старовойт