https://ria.ru/20220808/opasnost-1807960999.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.08.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлен на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:48
2022-08-08T10:48
2022-08-08T10:48
россия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности в Курской области продлен на 15 суток, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания администрации региона."Принято решение о продлении сегодня с 17:00 ещё на 15 суток "желтого" режима террористической опасности... Сегодня особый режим террористической опасности позволяет спецслужбам держать ситуацию на контроле и обеспечивать безопасность", - сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20220808/belgorod-1807930716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, роман старовойт
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили на 15 суток