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Международный день офтальмологии

Международный день офтальмологии - РИА Новости, 08.08.2022

Международный день офтальмологии

Международный день офтальмологии отмечается 8 августа, в день рождения выдающегося российского микрохирурга, академика РАН Святослава Федорова (1927-2000). РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T03:35

2022-08-08T03:35

2022-08-08T03:35

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Международный день офтальмологии отмечается 8 августа, в день рождения выдающегося российского микрохирурга, академика РАН Святослава Федорова (1927-2000). Россия предложила учредить этот праздник в 2004 году, за рубежом поддержали эту идею. Офтальмология – область медицины, изучающая анатомию, физиологию, патологию глаза и разрабатывающая методы их лечения и профилактики. Первоначальные сведения о глазных болезнях содержатся уже в древнеегипетских памятниках письменности, в трудах Гиппократа, в работах индийских и китайских медиков. В средние века, в период расцвета арабской культуры, офтальмология достигла относительно высокого уровня развития, на арабском языке написан ряд трактатов по офтальмологии, в Европу они стали проникать примерно в XIV-XV веках.Важную роль в развитии офтальмологии сыграли труды Иоганна Кеплера по оптике, который установил, что функцию световосприятия выполняет не хрусталик (как полагали ранее), а сетчатка. В XVII веке возникло также верное представление о катаракте как о помутнении хрусталика, в XVIII веке была разработана техника удаления пораженного хрусталика. В Европе как самостоятельная отрасль научных медицинских знаний офтальмология сложилась в основном в начале XIX века, когда стали открываться специальные глазные лечебные учреждения и кафедры глазных болезней в университетах. Первые сведения о русских глазных врачах датируются концом XVI века, когда был создан "Аптекарский приказ" и возникла придворная медицина. Первым окулистом был Федор Дорофеев. Но рождение российской офтальмологии в 1805 году связано с открытием при Голицынской больнице в Москве нескольких специализированных коек.В 1825 году при том же учреждении начало действовать офтальмологическое отделение на 10 коек, которым заведовал доктор Петр Броссе. Но лечить всех нуждающихся оно не могло. Летом 1826 года открылась Московская глазная больница, которая действует и по ныне в структуре городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Тогда в ней разместили 20 стационарных коек и амбулаторию для приходящих больных. В Санкт-Петербурге глазная клиника начала работу в 1806 году, а первая кафедра офтальмологии в России и вторая в мире – в 1818 году в Императорской медико-хирургической академии города на Неве (ныне Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова). Кафедрой руководил Иосиф Груби, при его участии оптики города впервые разработали набор пробных очковых стекол.К середине XIX века в Москве, Петербурге, Казани, Киеве и других городах России появились научные школы. Развитие теории и практики офтальмологии было связано с эпидемиями инфекционных заболеваний (оспа, трахома и др.), вызывавшими слепоту.В начале 1880-х годов было создано благотворительное Мариинское попечительство о слепых, которое учредило лечебницы, постоянные офтальмологические ("окулистические") пункты, снабжало их инструментами, стеклами, лекарствами.В конце XIX века по инициативе выдающегося врача Леонида Беллярминова были созданы так называемые летучие глазные отряды, которые отправлялись в самые сложные по заболеваемости регионы европейской части России, Кавказа, Сибири. Кроме помощи нуждающимся, врачи обучали специалистов на местах, выездные бригады ежегодно работали с мая по сентябрь у Троице-Сергиевой лавры – там обследовали и лечили паломников. За 20 лет врачи летучих отрядов приняли свыше миллиона первичных пациентов и сделали более 300 тысяч операций на глазах.Советский период развития отечественной офтальмологии связан с именами врачей и педагогов Михаила Авербаха, Виктора Одинцова, Владимира Филатова, Василия Чирковского, Владимира Долганова, Тихона Ерошевского.В 1968 году ученик Ерошевского Святослав Федоров организовал кафедру офтальмологии в Московском медицинском стоматологическом институте (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова). В 1986 году он возглавил Межотраслевой научно-технический комплекс (МНТК) "Микрохирургия глаза" (ныне МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова), ставший одним из ведущих офтальмологических центров мира.Федоров провел первую в СССР успешную имплантацию интраокулярной линзы, открыв новое направление в науке. Только в России им и его учениками было проведено около 1,5 миллиона таких операций. Федоров способствовал развитию нескольких направлений в офтальмологии, усовершенствовал и сделал массовыми операции по имплантации искусственного хрусталика после удаления катаракты. Стал основоположником рефракционной и лазерной хирургии в офтальмологии. Труды Федорова в области имплантологии, кератопротезирования, глаукомы, атрофии зрительного нерва, витреоретинальной хирургии стали классикой мировой офтальмологии. За время деятельности в МНТК "Микрохирургия глаза" было вылечено более восьми миллионов больных, более 20 миллионов пациентов прошли обследование и консервативное лечение. Ежегодно с 2000 года 8 августа проходит международная благотворительная акция "Прекрасные глаза каждому". В Москве и Московской области в ней принимают участие офтальмологи 26 клиник, по всей России к ней присоединяются 80 клиник и медцентров, 18 клиник в 14 странах СНГ и мира. За время проведения акции офтальмологами было проведено 115 тысяч консультации и сделано свыше 8700 операции.В 2022 году акция пройдет в 23-й раз, она приурочена к 95-летию со дня рождения Святослава Федорова. В мире насчитывается не менее 2,2 миллиардов случаев нарушения зрения или слепоты, более миллиарда из них – из-за отсутствия профилактики или лечения. Большинство людей с нарушениями зрения – старше 50 лет, но встречаются они у людей всех возрастов. По данным Минздрава РФ, если в начале 2000-х от болезней глаз страдало 13,7 миллионов россиян, то в настоящее время их уже 20,7 миллионов, на первом месте – близорукость. Это связано с активным использованием гаджетов, телевизоров и компьютеров. Среди наиболее распространенных заболеваний глаз – блефарит, ячмень, конъюнктивит, синдром сухого глаза (не приводят к нарушению зрения), а также катаракта, помутнение роговицы, глаукома, трахома, диабетическая ретинопатия (приводят к нарушению зрения). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, россия, москва, европа, мнтк "микрохирургия глаза", общество, здоровье, здоровье - общество