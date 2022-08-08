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В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022

В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:17

2022-08-08T08:17

2022-08-08T08:17

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 7 августа до 08.00 8 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 2 подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220807/dnr-1807888666.html

донецкая народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины