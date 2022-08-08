Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/obstrely-1807930075.html
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ
Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:17
2022-08-08T08:17
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804990261_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_3792ab85bed57bbcbe464e818e1a4ddd.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 7 августа до 08.00 8 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 2 подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220807/dnr-1807888666.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804990261_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_69e395c2d515b18f5d265cfd9a545fa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
08:17 08.08.2022
 
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки четыре человека погибли, 17 получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 7 августа до 08.00 8 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 2 подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении.
Снаряд в асфальте на одной из центральных улиц - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 19:49
ВСУ выпустили более 250 снарядов по ДНР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала