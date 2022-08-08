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В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ
Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:17
2022-08-08T08:17
2022-08-08T08:17
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск – ред.) 7 августа до 08.00 8 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 2 подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220807/dnr-1807888666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В ДНР за сутки 17 человек получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки четыре человека погибли, 17 получили ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ