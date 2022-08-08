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При обстрелах Макеевки и Донецка три человека получили ранения
При обстрелах Макеевки и Донецка три человека получили ранения - РИА Новости, 08.08.2022
При обстрелах Макеевки и Донецка три человека получили ранения
Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:12
2022-08-08T14:12
2022-08-08T14:19
специальная военная операция на украине
макеевка
в мире
донецк (днр)
петровский район
жкх
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, ранены два человека... ВФУ снова обстреляли Петровский район Донецка, по улице Вагнера ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, в мире, донецк (днр), петровский район, жкх
14:12 08.08.2022 (обновлено: 14:19 08.08.2022)
При обстрелах Макеевки и Донецка три человека получили ранения
ДНР: при обстрелах Макеевки и Петровского района Донецка три человека получили ранения