https://ria.ru/20220808/obstrel-1808045021.html

При обстрелах Макеевки и Донецка три человека получили ранения

При обстрелах Макеевки и Донецка три человека получили ранения - РИА Новости, 08.08.2022

При обстрелах Макеевки и Донецка три человека получили ранения

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:12

2022-08-08T14:12

2022-08-08T14:19

специальная военная операция на украине

макеевка

в мире

донецк (днр)

петровский район

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Макеевки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, ранены два человека... ВФУ снова обстреляли Петровский район Донецка, по улице Вагнера ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк (днр)

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, в мире, донецк (днр), петровский район, жкх