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При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/obstrel-1808026650.html
При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя
При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.08.2022
При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в результате обстрелов Петровского района Донецка и Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:28
2022-08-08T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов Петровского района Донецка и Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Чкалова в Ясиноватой погибла женщина... ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по улице Красногоровской погиб мужчина", - говорится в заявлениях штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика
13:28 08.08.2022
 
При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя

ДНР: при обстрелах Петровского района Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов Петровского района Донецка и Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Чкалова в Ясиноватой погибла женщина... ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по улице Красногоровской погиб мужчина", - говорится в заявлениях штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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