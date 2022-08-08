https://ria.ru/20220808/obstrel-1808026650.html

При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя

При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.08.2022

При обстрелах Донецка и Ясиноватой погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли в результате обстрелов Петровского района Донецка и Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:28

2022-08-08T13:28

2022-08-08T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов Петровского района Донецка и Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Чкалова в Ясиноватой погибла женщина... ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, по улице Красногоровской погиб мужчина", - говорится в заявлениях штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика