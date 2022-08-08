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Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке

Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив в направлении города десять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:35

2022-08-08T07:35

2022-08-08T07:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив в направлении города десять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 06.55 в направлении города "выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

горловка

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в мире, украина, горловка