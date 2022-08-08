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Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/obstrel-1807925539.html
Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке
Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив в направлении города десять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:35
2022-08-08T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив в направлении города десять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 06.55 в направлении города "выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", добавили в представительстве.
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в мире, украина, горловка
07:35 08.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, заявили в Донецке

СЦЦК: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив в направлении города десять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
В 06.55 в направлении города "выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", добавили в представительстве.
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