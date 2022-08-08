https://ria.ru/20220808/norvegiya-1808153371.html

Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС

Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС - РИА Новости, 08.08.2022

Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС

Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:21

2022-08-08T19:21

2022-08-08T19:21

цены на нефть

норвегия

украина

евросоюз

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы, заявил министр нефти и энергетики страны Терье Аасланд.На прошлой неделе премьер-миниср Норвегии Юнас Гар Стере заявил, что правительство рассматривает возможность ограничения цен на электроэнергию на фоне энергетического кризиса в ЕС.Ранее норвежский премьер заявил, что ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и ситуации на Украине.Одной из главных проблем в стране, по словам Стере, остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют. Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за Украины.

https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html

норвегия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, норвегия, украина, евросоюз