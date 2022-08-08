https://ria.ru/20220808/norvegiya-1808153371.html
Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС
Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС - РИА Новости, 08.08.2022
Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС
Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:21
2022-08-08T19:21
2022-08-08T19:21
цены на нефть
норвегия
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150531/32/1505313259_0:327:4124:2647_1920x0_80_0_0_077a4df881345c15a72d092989832f68.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы, заявил министр нефти и энергетики страны Терье Аасланд.На прошлой неделе премьер-миниср Норвегии Юнас Гар Стере заявил, что правительство рассматривает возможность ограничения цен на электроэнергию на фоне энергетического кризиса в ЕС.Ранее норвежский премьер заявил, что ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и ситуации на Украине.Одной из главных проблем в стране, по словам Стере, остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют. Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за Украины.
https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html
норвегия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150531/32/1505313259_81:0:4044:2972_1920x0_80_0_0_c3c8d97fbd98e0e84dddce13aa00c378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, норвегия, украина, евросоюз
Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС
Министр Аасланд: Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС