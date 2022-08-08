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Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС
Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС - РИА Новости, 08.08.2022
Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС
Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:21
2022-08-08T19:21
цены на нефть
норвегия
украина
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы, заявил министр нефти и энергетики страны Терье Аасланд.На прошлой неделе премьер-миниср Норвегии Юнас Гар Стере заявил, что правительство рассматривает возможность ограничения цен на электроэнергию на фоне энергетического кризиса в ЕС.Ранее норвежский премьер заявил, что ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и ситуации на Украине.Одной из главных проблем в стране, по словам Стере, остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют. Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за Украины.
https://ria.ru/20220715/elektroenergiya-1802642228.html
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цены на нефть, норвегия, украина, евросоюз
19:21 08.08.2022
 
Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС

Министр Аасланд: Норвегия ограничит экспорт электроэнергии при низком уровне воды для ГЭС

CC BY-SA 3.0 / Bair175 / View of KirkenesВид города Киркенес
Вид города Киркенес - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Bair175 / View of Kirkenes
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы, заявил министр нефти и энергетики страны Терье Аасланд.
"Когда уровень воды (в водохранилищах для ГЭС - ред.) становится ниже нормы для сезона или опускается до очень низкого уровня, экспорт соответственно ограничивается", - приводит газета VG слова министра.
На прошлой неделе премьер-миниср Норвегии Юнас Гар Стере заявил, что правительство рассматривает возможность ограничения цен на электроэнергию на фоне энергетического кризиса в ЕС.
Ранее норвежский премьер заявил, что ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и ситуации на Украине.
Одной из главных проблем в стране, по словам Стере, остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют. Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за Украины.
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