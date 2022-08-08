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Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/nikolaev-1808046230.html
Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек
Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек - РИА Новости, 08.08.2022
Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что во время рейдов по выявлению коллаборантов в украинском Николаеве задержаны более ста человек, среди... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:16
2022-08-08T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
николаевская область
украина
россия
илья кива
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что во время рейдов по выявлению коллаборантов в украинском Николаеве задержаны более ста человек, среди которых представители бизнеса и партий "Шария" и "Оппозиционной платформы – за жизнь".Губернатор Николаевской области Виталий Ким в понедельник заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и задержание пяти человек, находившихся в розыске."После устроенных "чисток" в Николаеве с 5 по 8 августа, как сообщил источник из правоохранительных органов, более ста человек были арестованы и этапированы в Киев. Так как их арест нигде официально не зарегистрирован, данные граждане будут числиться как пропавшие без вести", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, среди задержанных есть представители партии "Шария", "Оппозиционной платформы – за жизнь", бизнеса.Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют "закрыть" на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ.Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
https://ria.ru/20220803/natsbaty-1807100600.html
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в мире, николаев (украина), николаевская область, украина, россия, илья кива, ситуация в днр и лнр
14:16 08.08.2022
 
Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек

Кива заявил, что за выходные в рамках "чисток" в Николаеве задержали более ста человек

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что во время рейдов по выявлению коллаборантов в украинском Николаеве задержаны более ста человек, среди которых представители бизнеса и партий "Шария" и "Оппозиционной платформы – за жизнь".
Губернатор Николаевской области Виталий Ким в понедельник заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и задержание пяти человек, находившихся в розыске.
Укомплектованный бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 21:43Специальная военная операция на Украине
Украинские нацбаты разместили артиллерию в детской больнице в Николаеве
"После устроенных "чисток" в Николаеве с 5 по 8 августа, как сообщил источник из правоохранительных органов, более ста человек были арестованы и этапированы в Киев. Так как их арест нигде официально не зарегистрирован, данные граждане будут числиться как пропавшие без вести", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, среди задержанных есть представители партии "Шария", "Оппозиционной платформы – за жизнь", бизнеса.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют "закрыть" на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ.
Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.
Алексей Вадатурский - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 12:48
В Николаеве погиб крупный украинский бизнесмен Вадатурский
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Николаевская областьУкраинаРоссияИлья КиваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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