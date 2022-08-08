https://ria.ru/20220808/nikolaev-1808046230.html

Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек

Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек - РИА Новости, 08.08.2022

Кива заявил, что за выходные в Николаеве задержали более ста человек

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что во время рейдов по выявлению коллаборантов в украинском Николаеве задержаны более ста человек, среди... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:16

2022-08-08T14:16

2022-08-08T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

николаевская область

украина

россия

илья кива

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784891279_23:0:1129:622_1920x0_80_0_0_7d821d8cc9d5e94e060157ef3c8c7b37.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что во время рейдов по выявлению коллаборантов в украинском Николаеве задержаны более ста человек, среди которых представители бизнеса и партий "Шария" и "Оппозиционной платформы – за жизнь".Губернатор Николаевской области Виталий Ким в понедельник заявил, что итогом прошедшего на выходных рейда по выявлению коллаборантов стало открытие 20 уголовных дел и задержание пяти человек, находившихся в розыске."После устроенных "чисток" в Николаеве с 5 по 8 августа, как сообщил источник из правоохранительных органов, более ста человек были арестованы и этапированы в Киев. Так как их арест нигде официально не зарегистрирован, данные граждане будут числиться как пропавшие без вести", - написал Кива в своем Telegram-канале. По его словам, среди задержанных есть представители партии "Шария", "Оппозиционной платформы – за жизнь", бизнеса.Ранее украинские СМИ со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют "закрыть" на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ.Юго-восток Николаевской области прилегает к Херсонской области, освобожденной РФ.

https://ria.ru/20220803/natsbaty-1807100600.html

https://ria.ru/20220731/vatadurskiy-1806203960.html

николаев (украина)

николаевская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николаев (украина), николаевская область, украина, россия, илья кива, ситуация в днр и лнр