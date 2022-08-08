https://ria.ru/20220808/navsegda-1807926371.html

В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины

В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины - РИА Новости, 08.08.2022

В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины, и призвал киевские власти... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:47

2022-08-08T07:47

2022-08-08T13:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

запорожская область

владимир рогов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины, и призвал киевские власти отождествлять область исключительно с Россией.Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами России, закроет для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.По его словам, в Киеве знают настроение людей на освобожденных территориях и их стремление вернуться в Россию, поэтому разводят истерику и пытаются угрожать мирному населению, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры."Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора", — заявил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220808/referendum-1807925008.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

запорожская область

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россия, украина, запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский