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В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/navsegda-1807926371.html
В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины
В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины - РИА Новости, 08.08.2022
В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины, и призвал киевские власти... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:47
2022-08-08T13:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины, и призвал киевские власти отождествлять область исключительно с Россией.Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами России, закроет для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.По его словам, в Киеве знают настроение людей на освобожденных территориях и их стремление вернуться в Россию, поэтому разводят истерику и пытаются угрожать мирному населению, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры."Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора", — заявил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220808/referendum-1807925008.html
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россия, украина, запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский
07:47 08.08.2022 (обновлено: 13:59 08.08.2022)
 
В Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит с Украины

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что регион навсегда уходит с Украины

Российский триколор на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины, и призвал киевские власти отождествлять область исключительно с Россией.
Владимир Зеленский в своем последнем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что проведение референдумов в южных регионах, освобожденных Вооруженными силами России, закроет для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

"Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, в Киеве знают настроение людей на освобожденных территориях и их стремление вернуться в Россию, поэтому разводят истерику и пытаются угрожать мирному населению, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры.
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"Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора", — заявил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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