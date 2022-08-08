https://ria.ru/20220808/nato-1808021800.html

Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков

Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков - РИА Новости, 08.08.2022

Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вызвали сильное беспокойство в Североатлантическом альянсе, написал... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:17

2022-08-08T13:17

2022-08-08T13:17

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сочи

турция

россия

нато

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вызвали сильное беспокойство в Североатлантическом альянсе, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, визит турецкого лидера в Россию существенно изменил ситуацию, развернувшуюся на мировой арене после начала спецоперации на Украине."Во-первых, визит лидера страны НАТО в Россию подрывает западную стратегию изоляции России. Если против такой изоляции - не только Китай, Индия или Аргентина, но и важный член западного альянса, это означает, что Западу его политика изоляции не удалась. И весь политический мир видит это", — написал он.Сенатор также отметил, что в ходе переговоров между лидерами были достигнуты очень важные договоренности, "взрывающие политику санкций"."Переговоры надо оценивать именно по двусторонней составляющей, ибо именно здесь - в сфере торговли, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах, признании платежной системы "Мир" <…> долгосрочные интересы Турции и России сегодня совпадают. Встреча в Сочи показала, что два лидера намерены серьезно расширять сотрудничество на этой основе…", — заключил Пушков.В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.

https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html

сочи

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, турция, россия, нато, в мире, санкции в отношении россии