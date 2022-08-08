Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков
Сенатор Пушков: переговоры Путина и Эрдогана вызвали заметный переполох в НАТО
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вызвали сильное беспокойство в Североатлантическом альянсе, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Во-первых, визит лидера страны НАТО в Россию подрывает западную стратегию изоляции России. Если против такой изоляции - не только Китай, Индия или Аргентина, но и важный член западного альянса, это означает, что Западу его политика изоляции не удалась. И весь политический мир видит это", — написал он.
Сенатор также отметил, что в ходе переговоров между лидерами были достигнуты очень важные договоренности, "взрывающие политику санкций".
"Переговоры надо оценивать именно по двусторонней составляющей, ибо именно здесь - в сфере торговли, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах, признании платежной системы "Мир" <…> долгосрочные интересы Турции и России сегодня совпадают. Встреча в Сочи показала, что два лидера намерены серьезно расширять сотрудничество на этой основе…", — заключил Пушков.
В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.