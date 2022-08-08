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Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков - РИА Новости, 08.08.2022
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Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков
Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков - РИА Новости, 08.08.2022
Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вызвали сильное беспокойство в Североатлантическом альянсе, написал... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:17
2022-08-08T13:17
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сочи
турция
россия
нато
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вызвали сильное беспокойство в Североатлантическом альянсе, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, визит турецкого лидера в Россию существенно изменил ситуацию, развернувшуюся на мировой арене после начала спецоперации на Украине."Во-первых, визит лидера страны НАТО в Россию подрывает западную стратегию изоляции России. Если против такой изоляции - не только Китай, Индия или Аргентина, но и важный член западного альянса, это означает, что Западу его политика изоляции не удалась. И весь политический мир видит это", — написал он.Сенатор также отметил, что в ходе переговоров между лидерами были достигнуты очень важные договоренности, "взрывающие политику санкций"."Переговоры надо оценивать именно по двусторонней составляющей, ибо именно здесь - в сфере торговли, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах, признании платежной системы "Мир" &lt;…&gt; долгосрочные интересы Турции и России сегодня совпадают. Встреча в Сочи показала, что два лидера намерены серьезно расширять сотрудничество на этой основе…", — заключил Пушков.В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
https://ria.ru/20220808/turtsiya-1807972755.html
сочи
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сочи, турция, россия, нато, в мире, санкции в отношении россии
13:17 08.08.2022
 
Путин и Эрдоган вызвали заметный переполох в НАТО, заявил Пушков

Сенатор Пушков: переговоры Путина и Эрдогана вызвали заметный переполох в НАТО

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи вызвали сильное беспокойство в Североатлантическом альянсе, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, визит турецкого лидера в Россию существенно изменил ситуацию, развернувшуюся на мировой арене после начала спецоперации на Украине.
"Во-первых, визит лидера страны НАТО в Россию подрывает западную стратегию изоляции России. Если против такой изоляции - не только Китай, Индия или Аргентина, но и важный член западного альянса, это означает, что Западу его политика изоляции не удалась. И весь политический мир видит это", — написал он.
Сенатор также отметил, что в ходе переговоров между лидерами были достигнуты очень важные договоренности, "взрывающие политику санкций".
"Переговоры надо оценивать именно по двусторонней составляющей, ибо именно здесь - в сфере торговли, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах, признании платежной системы "Мир" <…> долгосрочные интересы Турции и России сегодня совпадают. Встреча в Сочи показала, что два лидера намерены серьезно расширять сотрудничество на этой основе…", — заключил Пушков.
В конце прошлой недели Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. Они подтвердили приверженность укреплению двустороннего сотрудничества и среди прочего договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
11:23
"Мы с Россией". Турки разозлились на Запад
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСочиТурцияРоссияНАТОВ миреСанкции в отношении России
 
 
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