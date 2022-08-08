https://ria.ru/20220808/napadenie-1808189259.html

Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс

Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс - РИА Новости, 09.08.2022

Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс

Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-08T23:36

2022-08-08T23:36

2022-08-09T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

россия

украина

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ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.По его словам, украинские командиры говорили о том, что западные партнеры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если украинская армия "пойдет против России"."Приезжали (в воинские части. — Прим. ред.) какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было. <…> Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли", — заявил Агафонов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина