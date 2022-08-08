Рейтинг@Mail.ru
Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/napadenie-1808189259.html
Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс
Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс - РИА Новости, 09.08.2022
Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс
Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-08T23:36
2022-08-09T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донбасс
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:138:3144:1907_1920x0_80_0_0_97d316cc761b75c9c3645aacc00da839.jpg
ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.По его словам, украинские командиры говорили о том, что западные партнеры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если украинская армия "пойдет против России"."Приезжали (в воинские части. — Прим. ред.) какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было. &lt;…&gt; Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли", — заявил Агафонов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донбасс, россия, украина
23:36 08.08.2022 (обновлено: 09:20 09.08.2022)
 
Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс

Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.

"Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе (украинской армии. — Прим. ред.) об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу", — рассказал Агафонов.

По его словам, украинские командиры говорили о том, что западные партнеры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если украинская армия "пойдет против России".
"Приезжали (в воинские части. — Прим. ред.) какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было. <…> Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли", — заявил Агафонов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонбассРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала