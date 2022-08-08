23:36 08.08.2022 (обновлено: 09:20 09.08.2022)
Пленный заявил, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс
Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.
"Среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше. Это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе (украинской армии. — Прим. ред.) об этом часто разговаривали. И иногда доводили эти сведения рядовому составу", — рассказал Агафонов.
"Приезжали (в воинские части. — Прим. ред.) какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было. <…> Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли", — заявил Агафонов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.